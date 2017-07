Många frivilliga krafter söker sig till Sliperiet

Gylsboda Det går framåt med arbetet i det gamla Sliperiet i Gylsboda.

Det går framåt med arbetet i det gamla Sliperiet i Gylsboda.

Många frivilliga händer deltar i arbetet där förhoppningsvis kreativiteten ska flöda framöver.

Pia Lindberg som är ordförande i föreningen kallas skämtsamt för The President. Hon har varit drivande i projektet där Sliperiet är tänkt att förvandlas till ett kulturcentrum.

Här handlar det däremot inte om ett hus för ett fåtal utvalda kulturpersonligheter, utan här är det tänkt att män, kvinnor, vuxna, barn, tveksamma och nyfikna ska kunna träffas. Här finns tankar på kursverksamhet, flödande kreativitet och spännande möten.

Och redan nu möts folk från olika håll. Vid kaffebordet pratas det engelska, tyska, svenska och danska i en salig blandning. Det en inte förstår förklarar en annan.

Väggen till det som ska bli kök har nyligen rivits ner. Ljusinsläppet blev så vackert att man genast bestämde sig för att bara bygga upp en halvvägg för att ta vara på dagsljuset.

Glasmästaren har börjat sätta in fönsterrutor i de vackra fönsterbågarna.

– När han började upptäckte han att nästan inga rutor är likadana, berättar Pia Lindberg.

Antagligen blir det inte den sista överraskningen under renoveringen.

Pia Lindberg berättar också att man håller på med en gräsrotsinsamling som ska bidra till att dra in värme och vatten i fastigheten. Därefter återstår i och för sig avloppet, men som hon säger, en sak i taget.

– Om alla i vår Facebookgrupp bidrar med 175 kronor skulle vi vara i hamn, berättar hon.

Hon avslöjar att alla som bidrar även kommer att få sitt namn på en stor vägg i byggnaden.

Många är pigga på att vara med och arbeta och under en dag blir förvånansvärt mycket gjort.

Rudolf Germeroth som är runstenshuggare håller som bäst på att mura igen ett hål i väggen.

Han ska även hugga en runsten till minne av konstnären Goro Suzuki som bodde i Broby.

– Jag ska hugga den helt och hållet för hand, berättar Rudolf Germeroth. Det blir en vikingadrake och japansk drake som slingrar sig om varandra,

I texten ska glädjen över att ha lärt känna Goro Suzuki skrivas.

En annan man som erbjudit sig att hjälpa till är Justas Mickevicius från Litauen som också har ett hus i Arkelstorp.

Han är skulptör och kom till Sverige som stenstipendiat. Han har lovat att hjälpa till med att vitrappa väggar inomhus.

Snart närmar sig Gylsbodafestivalen och det blir en tjuvstart i det gamla Sliperiet. Flera konstnärer kommer att ställa ut och förhoppningen är att besökarna ska bli många.