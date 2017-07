Filmregissören och manusförfattaren George Andrew Romero, har efter en tids sjukdom avlidit i en ålder av 77 år, skriver Legacy.com.

Han var en mästare inom zombiegenren.

Han var född i Bronx 1940 och tog examen vid Carnegie Mellon University. Han startade med reklamfilm och regisserade delar av Mr Roger’s Neigborhood.

Det stora genombrottet kom med Night of the Living Dead och bland de många filmerna kan nämnas The Crazies, Dawn of the Dead och Day of the Dead.

Han skrev även tecknade serier och producerade videospel.

Närmast anhöriga är hustrun Suzanne och två barn.