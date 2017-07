Medaljregn över Sjöviken vid OT-SM

Lena Nilsson och Peter Ericsson tog vardera två guldmedaljer när oldtimers-SM avgjordes i Göteborg. Sjöviken gjorde överlag en stark tävling med silvermedalj till Linda Iversen och brons till Per-Olof Isaksson samt seger för femmannalaget.

– Väldigt roligt att vi vinner femmannatävlingen som är lite prestigebetonad vid OT-SM, förklarade Peter Ericsson som också inledde den individuella tävlingen för oldboys, där 42 spelare kom till start, på bästa sätt.

– Jag kände direkt att jag var i form och är man det har det ingen betydelse om man inte spelat banan på tio år.

Peter Ericsson fortsatte att hålla en jämn nivå i sitt spel och snittade fina 31,5 slag över de åtta varven –vilket betydde seger med tre slag före Mikael Karlsson, Tyresö och ytterligare sju före klubbkamraten Per Olof Isaksson.

– Jag hade ju inte sämre än en trea på någon bana på hela tävlingen och det är bra, ansåg Ericsson om sitt spel över de 144 banorna.

Enda plumpen i protokollet kom i lagtävlingen för herrarna där Sjövikentrion lyckades tappa en ledning på 16 slag på det allra sista varvet och därmed ganska snopet tappa guldet till Sundsvall.

– Extra skönt att vi istället kunde vinna femmanna där jag ansåg att Gullbergsbro var favoriter, menade Sjövikens svenske dubbelmästare.

I damtävlingen stod Lena Nilsson i en makalös särklass och snittade 7(!) slag bättre än tvåan. Glädjande var det dock att Linda Iversen spurtade sig till en silvermedalj och i slutprotokollet var tre slag före Ulla-Britt Hessel, Enköping, som tog bronset.

Efter vädermässiga bra dagar i Göteborg avslutades femmannaspelet i regn under söndagen.

– Men arrangörerna var förutseende och därför spelade vi två varv i fint väder under lördagen och bara ett under söndagen.

Peter Ericsson och lagkamraten Mats Olsson var bäst i hela femmannatävlingen genom att göra 99 slag på de tre varven och Sjöviken blev på det viset sex slag bättre än tvåan Nässjö.

Övriga i Sjövikens guldlag var Leif Nilsson, Kenneth Granholm, Ronny Granholm och Lena Nilsson.

– Vilket betydde att alla Sjövikenspelare som fanns med i Göteborg kom hem med medalj, gladde sig Peter Ericsson.