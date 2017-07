Män flydde från polisen

Osby

Ett nattdrama utspelade sig mellan söndagen och måndagen. Vid klockan 01:30 kontrolleras en bil med förare och två passagerare av en polispatrull i närheten av Marklunda.

Föraren bestämmer sig dock för att köra iväg men det dröjer inte länge innan fordonet kör in i en refug.

Därefter flyr två av passagerarna, två män födda 1994 respektive 1997 ut i skogen. Polisen satte in hundar och båda männen infångades.

De är dock endast misstänkta för eget bruk av narkotika och föraren var under måndagen inte misstänkt för något brott.