Kvarkafall bör ses som en väckarklocka

Kvarka ger oftast förkylningssymptom som exempelvis feber, näsflöde och svullna lymfkörtlar. men det förekommer också att hästen får bölder, problem med luftvägarna och andningssvårigheter som kan bli allvarligt. Just de här hästarna har inget med artikeln att göra. Arkivbild: stefan sandström

Hässleholm – Ett anmält fall av kvarka bör bli en väckarklocka för alla hästägare om att se över sitt smittskydd, men det finns ingen anledning till oro, säger länsveterinär Charlotta Kamaterou, med anledning av den i dagarna konstaterade smittan på en gård i Vankiva.

Kvarka är en sedan länge känd hästsjukdom som beskrevs i en lärobok av Jordanus Ruffus redan år 1251.

Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, sker utbrott av kvarka årligen hos hästar i Sverige och övriga världen.

Under tioårsperioden 2005-2014 anmäldes i snitt 53 stall med utbrott av konstaterad kvarka per år i Sverige.

Nu har alltså ett fall konstaterats på en gård utanför Hässleholm, vilket har väckt stor uppmärksamhet både i sociala medier och i radio och tidningar.

– Det är lätt att det blir en uppjagad stämning när ett kvarkafall upptäcks, berättar Charlotta Kamaterou, länsveterinär.

– Kvarka är en sjukdom som kan få otäcka följder det är därför den har anmälningsplikt.

– Tack och lov är det inte så vanligt med allvarliga komplikationer, men det förekommer.

Oftast ger sjukdomen bara vanliga förkylningssymptom och istället för att lägga fokus på vilken gård det handlar om, bör hästägare se över sitt eget smittskydd, tycker Charlotta Kamaterou.

Med enkla åtgärder kan man skydda sina hästar ganska väl.

– Jag förstår att hästägare är oroliga.

– Men sjukdomar finns i omlopp överallt i vår värld och det gäller att förhålla sig till det och ha bra vardagsrutiner som skyddar mot smitta.

Den som sysslar med hästsport rör sig mycket ute bland andra människor som har samma intresse och måste kunna göra det utan rädsla för smitta.

– Annars får man stanna hemma, säger Charlotta Kamaterou.

Gården som just nu ändå finns i fokus vad gäller kvarka är isolerad.

Beslutet om det kvarstår tills behandlande veterinär så att säga blåser faran över.

– Någon risk att smitta sprids från stallet är det inte.

– Och du kan rida förbi en hage med kvarkasmittade hästar utan problem.

Charlotta Kamaterou känner som sagt igen den kanske oproportionerligt stora uppmärksamheten kring det enstaka konstaterade fallet.

Hon tror att det många gånger handlar om rädsla som grundar sig i otillräcklig kunskap om kvarka.

Smittan är inte luftburen utan sprids via noskontakt mellan hästarna och också via människor, att till exempel någon som har smitta i sitt stall klappar en häst i ett annat stall utan att tvätta händer och byta kläder.

– Den som tar in en ny häst i sitt stall ska helst ha den för sig själv några veckor för att man ska hinna upptäcka eventuell smitta, särskilt om hästen kommer från stallar där det är lite större risk för smitta så som handelsstallar.

För övrigt finns det några självklara saker en hästägare kan göra för att förhindra sjukdom och smitta.

– Vidta normala hygienåtgärder i stallet, så som att tvätta händerna och byta kläder om du besöker andra stallar.

– Om du reser med din häst, försök undvika att hästen hälsar på andra hästar och undvik att låna utrustning och redskap från andra.

– Även den som är noga kan drabbas av smitta, men då har du ändå gjort vad du har kunnat.