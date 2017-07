Lång karriär för Martin Landau

Den amerikanske skådespelaren Martin Landau, har avlidit i en ålder av 89 år, skriver Legacy.com.

Han blev mest känd för sin roll i serien Mission: Impossible, på 60-talet.

Martin Landau var född i Brooklyn, New York och fick efter skolgång jobb som serietecknare på New York Daily News. Han lämnade som 22-åring för att satsa på skådespelarkarriären.

Efter utbildning på Actors Studios gjorde han en mängd olika scenframträdanden, film och tv. Filmdebuten skedde i Hitchcocks I sista minuten 1959.

För den svenska publiken blev kan känd på 70-talet i den brittiska serien Månbas Alpha. Han tog emot en Oscar för rollen som Bela Lugosi i filmen Ed Wood 1994 och han nominerats ytterligare två gånger, för Tucker – en man och hans dröm 1988 och Små och stora brott 1989.

På 60-talet var han en av stjärnorna i serien På farligt uppdrag, som har visats i omgångar på tv i Sverige.

Bland hans många roller kan nämnas; Cleopatra 1963, Mannen från Nasaret 1965, Mord och inga visor; avsnittet Birds of a Feather 1984, Små och stora brott 1989, Pinnocchios äventyr 1996, Brottskod: Försvunnen (fem avsnitt) 2004-2009 samt fyra avsnitt Entourage 2006-2008.

Han fortsatte spela in filmer till en bit in på 2010-talet, senast i komedin The last poker game.

Hans närmaste familj är två döttrar.