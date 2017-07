Nya Harry Potter-böcker släpps i år

Två nya Harry Potter-böcker är på gång och kommer släppas senare i år, rapporterar NME. Men det rör sig inte om någon fortsättning efter händelserna i den sjunde boken, Harry Potter and the Deadly Hallows. Istället handlar det om bakgrundsböcker om hans värld. De engelska titlarna lyder: Harry Potter: A history of magic – the book of the exhibition, och Harry Potter – A journey through a history of magic.