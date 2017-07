Sjöviken laddat för att kunna ta steget upp i eliten

En förlust på de 14 första omgångarna och dessutom en avslutning på de egna EB-banorna på Hässleholmsgården.

Sjövikens division ett-spelare är ordentligt laddade inför serieavslutningen kommande helg.

– Tror absolut att vi skall kunna greja det, säger lagets mest långväga spelare Henrik Arvidsson som åkt ner från Kungälv för att spela avslutningen.

– Vi har gjort två fantastiskt bra omgångar på filt och betong och nu har vi en bra chans.

I potten ligger nämligen en uppflyttning till nästa års elitserie – något som skulle betyda mycket för Sjöviken.

Men trots att Sjöviken bara förlorat en match så är tvåan Gullbergsbro obehagligt nära när de sista sju matcherna drar igång på lördag förmiddag.

– Gullbergsbro är ett bra lag men vi har samtidigt två poäng att gå på mot det laget och har till och med råd att förlora slutmatchen mot det laget om vi tar fullt i övrigt, förklarar Sjövikens lagledare Jan-Åke Persson som också varnar för ”grannarna” Olofström.

– De har ett bra lag som säkert gärna vill slå oss även om de inte kan slåss om uppflyttningen den här gången.

Sjöviken kommer att ställa sitt absolut bästa lag på banan under helgen. Sju spelare är uttagna i truppen och fem av dessa får användas i var och en av de sju lagmatcherna. Dessutom får man byta en spelare under varje match. Lars Peter Nilsson, Alexander Malina, Henrik Arvidsson, Marcus Nilsson, Per Olof Isaksson, Peter Ericsson och Nils-Bertil Lindhqvist är septetten som gör det svårt för Jan-Åke Persson. – Ja, det är inte lätt att plocka bort några spelare av dessa men man får gå känslan och de små detaljerna inför varje match, menar Persson.

Ett litet orostecken är också vädret som väntas bli speciellt dåligt under söndagen.

– Kanske så dåligt att vi knappast kan spela och eventuellt får vi försöka spela hela serieomgången under lördagen – det har hänt tidigare, menar Sjövikenledaren.