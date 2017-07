Skådespelare död

Den amerikanske skådespelaren Red West, har avlidit i en ålder av 80 år, uppger Legacy.com.

Han var född i Bolivar, Tennesse och blev under skoltiden god vän med Elvis Presley. Det sägs att Red West vid flera tillfällen försvarade Elvis mot mobbare och det knöts därför väldigt starka band mellan dom.

Red West kom senare att arbeta för Elvis Presley under 20 år, som chaufför och bodyguard.

Han fick en mindre roll i Presley’s film Flaming Star och han var med och skrev flera sånger åt Elvis, som Separate Ways, som blev en stor hit 1972. Han skrev även sånger åt Ricky Nelson och Johnny Rivers.

Han fick senare sparken av och gav ut boken Elvis: What Happened? en kort tid innan Elvis död 1977.

Därefter satsade Red West på en skådespelarkarriär. Han var med i 70-talets tv-serier Black Sheep Squadron och i filmen Road House 1989. Han hade även roller i Glory Road och Natural Born Killers. Sin sista roll blev i tv-serien Nashville 2015.

Närmast anhöriga är hustrun, två söner och sex barnbarn.