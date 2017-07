Besökare på jakt efter turistbyrån

Osby En del turister har i sommar förvirrat letat efter turistbyrån i Osby.

I stället för som tidigare vara inhyst i stationsbyggnaden håller man i sommar till i Brios outletbutik intill Lekoseum.

Tidigare har det varit både lätt och naturligt att slinka in på turistbyrån när man stiger av tåget i Osby.

Sedan flera år tillbaka har turistinformationen plus biljettförsäljning funnits i stationsbyggnaden. Nu är den tom och låst och har också från och till blivit ett tillhåll för personer som sysslar med annat än resande.

Var turistbyrån håller till i dag har däremot inte varit helt klart för alla, trots att det finns information på kommunens hemsida.

I ett brev till kommunen berättade ett par att de anlände till Osby med tåg i början av juli. De hade använt sitt sommar-jo-jokort för att besöka orten.

Men här blev det stopp.

”Vid järnvägsstationen fanns ingen information om någon turistbyrå, bara att det funnits en tidigare i stationshuset”, skriver paret.

De fortsatte att fråga i en butik, på biblioteket samt folk på gatan, men svaret blev att ingen visste.

Paret satte sig på tåget hem igen, besvikna över bristande information.



Hos Bernd Rikowski och Emma Hansen på turistbyrån i Brios outletbutik på Briogatan intill Lekoseum är man medveten om att informationen inte gått fram.

Senast under fredagen var det någon som hörde av sig.

– Nu har vi satt upp en lapp vid stationen som talar om var vi finns, berättar Bernd Rikowski.

Han hoppas också att kommunen på sikt kan sätta upp en karta som pekar ut vissa ställen som ofta besöks.

Att inte paret fick någon information på biblioteket berodde på olyckliga omständigheter.

– Det var ingen ordinarie personal som befann sig där just då, berättar Bernd Rikowski.

Något som också skapar en del irritation är att en del förväntar sig att kunna köpa biljetter på turistbyrån. Detta går nu inte.

– Vi har ingen biljettförsäljning här, poängterar Bernd Rikowski.

Turistbyrån kommer att finnas i Briobutiken till och med den 18 augusti. Därefter är turister och besökare hänvisade till kommunens hemsida.

Detta gäller även under helger. Då är turistbyrån inte bemannad.

Under butikens öppettider finns det däremot en möjlighet att komma in och plocka till sig broschyrer och annan information.