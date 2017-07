En vinnande teckning

Tidigare i veckan publicerade vi ett reportage om Amelie Rosenblad och Sofia Hillbertz, som gett ut en ny barnbok om ambulanshunden Villo.

I samband med detta bad vi alla barn att skicka in teckningar och vi har redan fått in flera stycken.

En riktigt fin teckning har Malva Nord på Plogvägen i Hässleholm målat. Hon är nio år och har ritat av sin lillasyster Mila. Tack Malva för din fina teckning och grattis; du får boken Ambulanshunden Villo rycker ut till ridhuset hemskickad med posten.

Alla barn som inte vann; var inte ledsna för det! Vi har fler böcker här! Det är bara att skicka in din teckning, skriv gärna några ord om motivet och glöm inte skriva ditt namn, ålder och aldress.

Alla publicerade bidrag belönas med en bok!

Skicka till:

Personligt, Norra Skåne

Väpnaregatan 6

281 81 Hässleholm