Linkin Parks sångare död

Chester Bennington, sångare i hårdrocksbandet Linkin Park, Los Angeles, har avlidit vid 41 års ålder, skriver Legacy.com.

Han var född i Phoenix och hade en svår uppväxt, vilket ledde till tungt missbruk redan i tonåren.

Musiken blev ett sätt för honom att bryta den onda cirkeln, även om senare kämpade från och till med alkohol- och drogmissbruk.

Chester Bennington provspelade för bandet Xero på slutet av 90-talet och efter att han gått med med ändrade gruppen namn till Linkin Park. De blev en av de mest framgångsrika rockgrupperna på tidigt 2000-tal.

Debutalbumet Hybrid Theory (2000) såldes i över 11 miljoner exemplar bara i USA och även uppföljarna Meteora (2003) och Minutes to Midnight (2007) såldes till många miljoner.

Bandet har fortsatt att turnera och släppte i maj månad sitt sjunde album, One More Light. Även om ingen av uppföljarna lyckade uppnå samma succé som första albumet, var gruppen omåttligt populär och rankades av Spotify som världens fjärde mest strömmade band under årets första halvår.



Chester Bennington skrev även flera av bandets sångtexter, som Crawling, Numb och What I’ve Done. Då hans band inte gillade alla hans sångtexter, startade han ett annat band, Dead by Sunrise, med vilka han släppte albumet Out of the Ashes 2009. Han sjöng även i gruppen Stone Temple Pilots från 2013 till 2015.

Så sent som den 29 juni framträdde Chester Bennington med Linkin Park på Bråvallafestivalen i Sverige.

Närmast anhöriga är makan Talinda Ann Bentley och sex barn från två äktenskap.