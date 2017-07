Fordonsdag utan krusiduller

Det var gott om besökare under lördagens Fordonsdag som arrangerades för första gången av Kaffestugan. Foto: Axel Hilleskog

broby I ett soldränkt Broby arrangerade Kaffestugan en dag dedikerad åt fordon och maskiner i Hembygdsparken.

”Det är en fin traktor, och det är en fin traktor …” och så fortsatte det när en 2-3 årig pojke spanade in utbudet under lördagens fordonsdag i Hembygdsparken. Och visst fanns det mycket att titta på. Till exempel en blå Fordson Major från 1953 i bra skick som ställts ut av Peter Liljeqvist från Broby.

– Det finns många än idag och den är rätt populär men står längst ner i näringskedjan, säger Peter Liljeqvist och syftade på Bolinder-Munktell-traktorer som enligt honom generellt står högre i kurs och som också fanns utställda.

På frågan varför det blev just en Fordson svarar han:

– Det var rent terapiarbete, jag behövde något att göra.

En av de kanske yngsta utställarna var Erik Blomgren, som visade upp en Monark Vimpel och en Husqvarna Cornette. Han tycker dagens mopeder är för plastiga.

– Det här är riktig plåt och så är det lite kul med trampor i stället för elstart, säger han.

Nicke Hanéll satt och njöt i skuggan bakom en rad veteranbilar. Själv kör han en Buick Electra 225 från 1965.

Vad är tjusningen med den?

– Det är linjerna, raka linjer vill jag ha på mina bilder.

På sin högra arm har han en hyllning till raggarlivet med en tatuering som säger ”Raggarsvin”. Men idag är hans raggarliv mer stillsamt.

– Det är inte riktigt detsamma som på det glada 60-70-talet. Idag handlar det om det sociala och att dricka en och en annan pilsner, säger Nicke Hanéll.

Åke Flacke Olofsson satt intill honom och tyckte det var ett trevligt arrangemang.

– I sin enkelhet, och så ska det vara, är det alla tiders. Det ska inte vara några krusiduller, säger Åke Flacke Olofsson.

Och även arrangören, Wictor Axelsson Järletoft som driver Kaffestugan, var nöjd med fordonsdagen som arrangerades för första gången.

– Det har varit en bra uppslutning, både med besökare och utställare, säger han och räknar med en repris nästa år.