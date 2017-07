Med kameran till änglarnas stad

Lönsboda Från Lönsboda i Göinge till Los Angeles i Kalifornien kan steget tyckas oändligt långt.

Men för Mathilda Tennysdotter var det naturligt att söka äventyret en bra bit från hemorten, även om hon planerar att återvända till Sverige den dagen det är dags att bilda familj.

Fotograferat har Mathilda Tennysdotter i princip alltid gjort. Redan tidigt fick hon en systemkamera i present. Därefter började hon experimentera och genom kameralinsen fångade hon mycket av den skog och natur som hon då hade utanför husknuten.

Från början var tanken att hon skulle söka till fotbollsgymnasium men ödet ville annorlunda. Det blev i stället medieprogrammet på Haganässkolan i Älmhult.

Redan i skolan började hon göra fotojobb åt Ikea Industry innan hon efter utbildningen fick jobb på skogrossisten Theorema i Glimåkra. Där jobbade hon med foto och marknadsföring.

Här skulle livet kunnat börja gå sin gilla gång, något som Mathilda Tennysdotter dock inte kände för.

– Jag är rastlös och kände att jag ville flytta. Först funderade jag på Stockholm eller Köpenham, men jag ville långt bort samtidigt som jag ville göra mig förstådd.

Valet föll till slut på USA och Los Angeles.

– Det var första resan på egen hand och första resan till USA, berättar hon.

Men hon kunde börja med att bo hos goda vänner och därmed lära känna staden.

I dag hyr hon ett hus tillsammans med sin pojkvän i Santa Monica som är en del av Los Angeles.

– Jag hade verkligen inga planer på att träffa någon, berättar hon vidare med ett svagt leende.

Men så blev det. Dessutom är han svensk och jobbar som filmproducent.

Mathilda Tennysdotter jobbar åt ett företag som lägger ut fotojobb på henne. Det handlar till stor del om jobb åt företag, men det kan även handla om privatpersoner.

– Det är blandningen av jobb som jag tycker om, berättar hon.

Det kan handla om en modell som vill ha bilder till sin portfölj, musiker som behöver bilder på sig själva eller mäklare som vill ha bilder av fastigheter.

Under valrörelsen i USA följde hon även med en journalist för att ta bilder åt en finsk tidning.

– Vi följde Hillary Clinton under hennes valturné, berättar hon.

Bland de mer udda jobben var ett fotouppdrag för The Dudesons som är en finsk motsvarighet till amerikanska Jackass. Dessa killar gör galna stunts och experiment som man normalt inte bör ägna sig åt.

– De hoppade till exempel ner i en pool fylld med frigolit, berättar hon.

Vilka egenskaper ska en bra fotograf ha?

– Tålamod och förmågan att lätt kommunicera med människor så att de känner sig trygga framför kameran, svarar Mathilda.

Annars gillar hon mest att fotografera abstrakta motiv samt färg och form.

Mathilda Tennysdotter fyller 27 år till hösten och har redan bott i USA i fem år.

Vilka är de stora skillnaderna mellan USA och Sverige?

– Amerikaner är mer öppna mot varandra, berättar hon och tillägger att hon till en början tyckte att det kunde var jobbigt eftersom hon inte alltid visste om människor hade en baktanke.

Just i Santa Monica är dessutom utbudet av aktiviteter väldigt stort och klimatet och ljuset gör det både enklare att leva och att jobba med kameran än i Sverige.

På frågan vad hon saknar från Sverige kommer svaret snabbt

– Saltlakrits. Det brukar familj och vänner ta med sig.

Skulle du kunna tänka dig att flytta tillbaka till Sverige?

– Ja, absolut. Den dagen det blir dags att skaffa familj vill jag tillbaka. Jag vill verkligen vara en del av det svenska samhället.

Hon uppskattar Sverige och upplever att svenskarna har ett väldigt gott rykte utomlands.

I USA arbetar hon inom organisationen SWEA som är en global ideell förening för svenska kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands.

– Jag är yngst hos oss, men det är jätteroligt.

Mathilda Tennysdotter planerar att stanna i Sverige till tidig höst.

Hon har startat ett företag i Sverige för att även kunna jobba här.

Just nu finns tankarna på ett projekt där hon vill dokumentera flyktingars situation i landet.

Hon har även planer på att fotografera kvinnor med helt egna uttryck. Inte bilder på kvinnor som är hårt retuscherade till oigenkännlighet utan kvinnor som uttrycker sig precis som de själva vill.

Under den lediga tiden hemma i Lönsboda har hon fått tid att fundera mer på sina egna projekt. Projekt som hon inte hunnit med under sin hektiska tid over there.