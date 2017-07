Sjöviken är tillbaka i Elitserien

Nöjda seriesegrare i Sjövikens IF. Foto: TOMAS GUSTAVSSON

Sydligaste Sverige har åter fått ett lag i Elitserien i bangolf.

Det stod klart när sista omgången av division ett-serien färdigspelades på Hässleholmsgården under lördagen.

Efter totalt 21 omgångar på filt, EB och betong, var Sjövikens IF det bästa laget med 18 vinster totalt fyra poäng före tvåan Gullbergsbro från Göteborg.

I det segrande Sjövikenlaget ingick Lars-Peter Nilsson, Marcus Nilsson, Peter Ericsson, Henrik Arvidsson, Nils-Bertil Lindhqvist, Alexander Malina och Per Olof Isaksson. Jan-Åke Persson är lagledare för det nya Elitserielaget.

Läs mer om avancemanget i måndagens Norra Skåne.