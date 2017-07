Osby

Strax innan klockan halv elva på lördagen inkom ett SOS-alarm om en singelolycka på väg 23 i närheten av Strömsborg. Fordonet ska ha körts rakt in i mitträcket och kört över 15 stolpar, men ingen uppges ha blivit skadad. Polis var på plats och vägen stängdes under en tid av under bärgningen.