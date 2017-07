Osby starten för demonstrationståg

Merete Karlsen, Hilda Bjerstedt, Bengt Nilsson och Nils Andersson från Ship to Gaza Sverige. Foto: Axel Hilleskog

Osby På torget samlades under måndagen representanter ur Ship to Gaza Sverige för att protestera mot Israels blockad av Gazaremsan.

– Gaza blir obeboeligt inom några år, säger Hilda Bjerstedt, aktivist.

Sedan 2007 blockeras Gazaremsan av Israel tillsammans med Egypten.

Israel motiverar det utifrån att styrande och terrorstämplade Hamas inte erkänner Israels rätt att existera och för att landet måste försvara sig från de raketer som skjuts från Gazaremsan in i Israel.

I Gazaremsan har folket samtidigt plågats av de tusentals människor som fallit offer i kriget mellan Hamas och Israel och befolkningen lider också brist på förnödenheter.

Detta vill Ship to Gaza Sverige råda bot på och har därför inlett en resa i Sverige där runt 15 kommuner besöks. Första anhalt: Osby.

– Målet är att samla in pengar för att skicka en armada av båtar till Gazaremsan nästa år och väcka opinion för att människor ska se vad som händer. Gaza blir obeboeligt inom några år, säger Hilda Bjerstedt, aktivist från Ship to Gaza Sverige och även mamma till kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S).

Samtidigt har Fatah, som kontrollerar en del av Västbanken, en bricka med i spelet. Flera medier rapporter om hur Fatah stryper leveransen av el från Israel till Gaza.

Hur ser ni på Hamas och Fatahs roller?

– Vi tar inte ställning mellan de olika partierna, säger Hilda Bjerstedt.

– Vi fördömer lika mycket att Fatah stryper elleveranserna, flikar aktivisten Merete Karlsen in.

Under måndagen planerade organisationen att stå på torget från förmiddag och några timmar framåt. Därefter beger de sig vidare till Simrishamn, där bland andra Gudrun Schyman står på talarlistan.