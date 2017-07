Pojkar mot män när IFK åkte ut ur cupen

Alla startspelare från matchen mot Prespa Birlik förutom Joel Andersson var utbytta – då var IFK chanslöst mot Hittarp.

– Svenska Fotbollförbundet bestämde detta. Jag tycker inte att det är rätt att utsätta spelare för sådan skaderisk som det blir med tre matcher på sju dagar, säger IFK-tränaren Daniel Nilsson.

Det var inte mycket som var sig likt i IFK:s lag jämfört med hur det såg ut mot Prespa. Många unga spelare tog plats i laget och det visade sig snabbt att IFK:s B-lag inte höll i närheten av tillräckligt hög kvalitet för att hota Hittarp.

Eländet började direkt. Efter två minuter stod unge Carl James Mujaguzi och drällde med bollen i eget straffområde. Han blev av med bollen men skottet blockerades. När han gjorde samma sak strax utanför straffområdet åtta minuter senare ledde det däremot till att Adonis Berisha gav Hittarp ledningen med ett kanonskott.

Mujaguzi föreföll vara en av flera IFK-spelare som inte hade A-lagstempo i benen.

– Det är naturligt att tempot inte är på topp för alla, säger Daniel Nilsson.

När bristen på tempo kombinerades med att spelare som Egzon Ademi frekvent bara joggade tillbaka hemåt blev resultatet förödande.

– Det är vissa fötter man vill se ta några steg snabbare och det är inte bara i dag vi uppvisar sådana tendenser, säger Daniel Nilsson.

2–0-målet kom redan i tolfte minuten.

IFK brast i markeringen och André Kopfinger fick stå vid stolpen och nicka in en boll som målvakten Carl Lundahl Persson kanske hade kunnat ta.

Adonis Berishas 3–0-mål föregicks av att vänsterbacken Emil Svedberg Roth gick bort sig och målet kom på en målvaktsretur. 4–0 höll på att komma kort tid efter när Lundahl Persson slog en passning rakt till en snubblande Kopfinger som inte förvaltade sitt läge. I stället kom målet två minuter efteråt när samme Kopfinger slog upp en retur i nättaket.

Det skall i ärlighetens namn sägas att Carl Lundahl Persson sällan fick mycket hjälp från sitt försvar. Även om han var skyldig vid ett par av målen var han hårt ansatt och stod också för några mycket fina räddningar.

I andra halvlek spelade IFK upp sig en aning och trots allt det negativa fick några IFK:are ha äran i behåll. Speciellt Waed Shaif och Elliot Nilsson visade framfötterna, Shaif med bländande teknik och Nilsson med god spelförståelse. Nilsson lyckades för övrigt också tunnla IFK-bekantingen Mikael Dahlgren.

– Jag tycker att det funkar framåt men vi släpper in så enkla mål. I andra halvlek spelar vi mycket bättre och så släpper vi in ett skitmål, säger en besviken Shaif.

– Waed ligger i och jobbar hårt och Elliot gör det bra när han vågar, tycker Daniel Nilsson, som också vill berömma mittbacken Isak Olsson.

– Isak gör en stabil insats. Han har gjort några jättebra träningar på sistone.

Med en halvtimme kvar plockades den rutinerade trion Philip Bengtsson, Filip Ranmo och Danny Gunnarsson in och då såg IFK aningen stabilare ut. Gunnarsson fick också reducera på en (korrekt dömd) välslagen straff.

Tolv minuter från slutet blev Emil Rosqvist av med Emil Svedberg Roth och kunde helt fri slå in femettan. En storförlust för ett dåligt IFK, men Daniel Nilsson tar lätt på det hela.

– Vi såg det som en utvecklingsmatch för unga spelare. Det kommer att gynna deras utveckling i höst och på längre sikt.