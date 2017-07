Fortsatta protester mot campingförbud

HÄSSLEHOLM Campingförbudet vid Guldkusten fortsätter att röra upp känslorna.

– Välkomna oss husbilsturister i stället för att köra bort oss eller hänvisa oss till campingar, skriver en man i Förslöv som hädanefter varken kommer att besöka Hässleholm eller Guldkusten.

– Vi gynnar av princip inte kommuner eller dess näringsidkare som inte har ett öppet och välkomnande sinne för alla former av besökare, konstaterar han i ett brev till kommunstyrelsen.

Förbudet beslutades efter klagomål på att husbils/husvagnscampare stått för nära stranden och dessutom släppt ur disk- och dusch/tvättvatten på marken. Klagandet var formulerat på en handskriven lapp och inlämnat till miljökontoret som inte fann anledning att ingripa.

Under sommaren (och tidigare) har många besökare passat på att stanna till vid Guldkusten med sina fordon, vanligen husbilar.

Markägaren Hibab (Hässleholms industribyggnadsbolag) agerade däremot efter uppgifterna på lappen och satte i början av juli upp förbudsskyltar nära Guldkusten vid Finjasjön, som bland annat ligger nära hundrastgården, Finjasjöleden med flera attraktioner.



– Det är inte tanken att man ska campa på naturområden, utan vi hänvisar till campingplatser sa Kent Johannesson, VD på Hibab, till Norra Skåne.

Den irriterade husbilsägaren från Förslöv förstår inte hur kommunen tänker.

– För husbilar och husvagnar gäller inte Allemansrätten. Men om kommunen vill tvinga in oss som älskar naturen och lugn och ro samt använder dessa färdmedel på campingplatser är man fullständigt fel ute. Ta i stället ut en avgift för att vi får lov att stå en natt eller två på platser som Guldkusten. Det konkurrerar på intet sätt med campingägare i kommunen. De får ändå inte besök av oss eftersom vi inte vill in och trängas där under högsäsong, skriver mannen.

Han råder i stället kommunen att lära av länder som Tyskland och Frankrike.

– Där finns i varje ort med självaktning en ställplats för husbilar. Ofta drivs och sköts de av kommunen, påpekar han.

Hässleholm har ingen ställplats för husbilar. Det som finns är några parkeringsplatser för husbilar på parkeringen i hörnet av Röingegatan-Stobygatan.

I övrigt hänvisas till campingar. Förslövsbon skriver avslutningsvis att om kommunen fortsätter att försöka köra bort husbilar kommer kommunen att gå miste om den kraftigt ökande husbilsturismen.

– Som oftast är människor med ordnad ekonomi som kan tänka sig att spendera en och annan krona på de platser de besöker.