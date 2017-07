Kan HIF:s P03-killar skaka storklubbarna ?

Hässleholms IF:s P03-lag har gått fram som en bulldozer i seriespelet. Nu väntar en betydligt svårare uppgift – inbjudningsturneringen Audi KB Cup som räknas som ett inofficiellt nordiskt mästerskap.

2016 spelade HIF hem en sensationell sjätteplats.

I Hässleholms P03 finns både bredd och spets. 30-talet spelare ingår i truppen och många av dem har spelat tillsammans sedan knatteåldern.

– Vi har ett gäng riktigt duktiga killar och vi vill utmana dem. Därför har vi åkt iväg på en del cuper, säger Anders Johansson som är en av tränarna för 14-åringarna.

Till vardags spelar HIF P03 i Skåneserien där laget var obesegrat under våren med nio raka segrar och 42–7 i målskillnad. Grabbarna har också en DM-semifinal mot Helsingborgs IF framför sig i augusti.

Redan i fjol bjöds HIF in till prestigefyllda KB Cup i Köpenhamn. KB Cup är en internationell turnering för pojkar 12–15 år.

– Killarna överträffade sig själva och spelade fantastisk fotboll, säger Anders Johansson.

För ett år sedan dängde HIF till AIK med 3–1 och slog även norska Lilleström med 4–1 men fick ge sig med uddamålet i gruppfinalen mot FC Köpenhamn (2–3). Till slut blev det en fin sjätteplats bakom storklubbar som Malmö FF och Brommapojkarna.

I årets turnering, som avgörs 27–30 juli, ställs HIF mot Jarlabergs IF, Lilleström och Randers Freja i gruppspelet.

Någon direkt målsättning har varken ledare eller spelare.

– Vi möter jättebra lag och syftet med att åka dit är att det ska vara utvecklande för killarna. Det handlar om att utbilda dem till fotbollsspelare. De drömmer om att bli proffs och vår roll som ledare är att hålla drömmen levande så länge som möjligt.

16 spelare åker med till Köpenhamn.

– Det är de som har kommit längst i sin utveckling just nu, förklarar Anders Johansson.

Johan Persson Åhstedt är lagkapten för HIF:s P03-lag.

Vänsterbacken gillar det tuffare motståndet i Danmark.

– Det är högre tempo och lite fulare spel i KB Cup eftersom där är lag från större klubbar. Det är roligt, säger Johan Persson Åhstedt.

Styrkan i HIF:s P03?

– Vi är ett bra lag tillsammans och har roligt när vi spelar. Det är det viktigaste. Vi spelar med mycket passningar, ett snabbt spel där vi hittar många lösningar.

Har ni någon nyckelspelare i laget?

– I vissa svåra matcher när vi inte får upp spelet är det vår anfallare Erjon Rama. Han är snabb, skjuter hårt och vi får in många mål där.

Har du någon förhoppning inför cupen?

– Jag hoppas bara att vi ska spela bra.