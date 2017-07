Stenar under löv ställde till det

OSBY

En 56-årig kvinna hemmahörande i Osby fick sin bil förstörd när hon körde på ett antal stenar, stora som fotbollar, på riksväg 15 i riktning mot Markaryd under den gångna natten. Stenarna var fem till antalet och låg gömda under björkris. Bland annat hade kofångaren på bilen spruckit och så även plastskyddet under motorn. Det fanns dock inga personskador att rapportera.

– Det är fruktansvärt gjort och kan ju leda till att bilen får sladd och att du hamnar i skogen. Det kan gå riktigt illa, säger Hans Sjöberg, tillfälligt stationsbefäl i Ljungby.

Händelsen inträffade vid klockan 01.40 och polis ska därefter ha kommit till platsen.

– Man får utgå från att stenarna tagits bort, säger Hans Sjöberg.