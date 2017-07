Reflektionstiden räddade bandet

Beslutet att ta en paus ifrån varandra var inte i första hand filosofiskt grundat, men likväl avgörande för bandets fortsatta existens.

Senast Hammerfall spelade på Helgeåfestivalen var 2012. Nästa lördag återvänder de till scenen i Knislinge.

De var alla överens. De behövde ett ”break”. Bandmedlemmarna i heavy metal-bandet Hammerfall kom, efter 15 års spelande, fram till att alla behövde åka hem till sitt. I alla fall ett tag.

– Det var inte roligt längre, berättar Joacim Cans när tidningen pratar med honom på telefon.

De skulle dra sig undan och inte tänka på Hammerfall på ett år. Innan beslutet om ett ”break” hade en manager anställts för att hjälpa bandet komma vidare. När denne sedan avlöstes av en annan, var stämningen inget vidare. För ett band som helst ville vara ”selfmanaged” blev det sista spiken i kistan.

– Det går inte att fortsätta utan någon slags reflektion, när man hållit på så länge som vi hade gjort då, säger Joacim Cans.

2012 hade bandet sin sista spelning på Helgeåfestivalen, innan den officiella pausen på ett år. I väntan på en eventuell återförening, jobbade Joacim Cans med egna projekt. Han släppte en skiva på svenska, var med i Melodifestivalen och medverkade som sångare och skådespelare i Rock of ages på Chinateatern.



– Breaket från bandet skulle ge en efterlängtad semester, men jag har aldrig jobbat så mycket som det året, säger Joacim Cans med ett skratt.

Arbetet med den egna skivan Nu kan mörkret falla hade Joacim Cans redan påbörjat innan Hammerfalls paus. Tanken var att han skulle ägna sig åt soloplattan under hela 2013, men det blev inte så. En vecka efter Helgeåspelningen ringde producenten på Chinateatern och erbjöd honom en roll i Rock of ages. Joacim Cans gjorde klart Nu kan mörkret falla under hösten för att i januari kunna ägna sig helt åt repetitionerna av Rock of ages.

– Jag kom in från en helt annan värld, och fick bevisa att jag var rätt person för rollen. Det går inte att bara gå in på scen och tro att du kan spela teater. Jag har verkligen stor respekt för skådespelaryrket, konstaterar han.

Efter cirka ett års timeout påbörjade bandet 2013 arbetet med albumet (r) Evolution, som kom att bli Hammerfalls nionde, ett album som Joacim Cans beskriver som en käftsmäll. Återföreningen var ett faktum och året utan Hammerfall hade tillfört en ny synvinkel. 2014 blev det albumsläpp för (r) Evolution, följt av turné, som nu skulle vara mer avskalad. Stora produktioner med vattenfall, smällar och pyroteknik för hundratusentals kronor hörde till det förflutna. Det viktiga var inte en mastodontshow, utan att leverera och lita på att låtarna i sig skulle hålla.

– Det var så vi hittade tillbaka till oss själva, konstaterar Joacim Cans. Den turnén blev den bästa vi gjort.

På ett personligt plan hade också pausen från bandet varit viktig.

– Vi hade varit ute och turnerat runt om i världen under 15 års tid, varit på så många olika platser – utan att ha sett någonting. Så från och med turnén 2014 började jag kolla upp sevärdheter och ställen att besöka inför varje konsert. Istället för att sitta på ett hotellrum åkte vi någonstans. När vi var i Chile åkte vi på vinprovning på en gård utanför Santiago. Och det är det vi i bandet kommer komma ihåg, inte att vi satt på ett hotellrum. Det kändes viktigt att ta vara på dötiden, och förena nytta med nöje.

I början av augusti spelar Hammerfall på Helgeåfestivalen i Knislinge, en festival med inriktning på rock och hårdrock. Hammerfall har ofta fått epitetet Power metal, en subgenre till Heavy metal, men Joacim Cans tycker själv inte att det är den korrekta benämningen.

–Det var mest amerikanarna som ville placera oss i power-metal-facket, men det korrekta är heavy metal. Vår inspiration kommer från hela 80-talets heavy metal och hårdrock. Band som Accept, Manowar och Judas Priest.

Är heavy metal en mansdominerad musikgenre?

– Det räcker att titta på hur det ser ut. Det finns få sångerskor i genren. Det går också att se på hur fördelningen ser ut bland fansen, majoriteten i publiken är män. Även fast jag tycker mig ha sett en liten förändring över åren, med något fler kvinnor. Men det är absolut mansdominerat.

Vad tror du det beror på?

– Jag vet inte. Under åren har det funnits band med tjejer, men de har inte fått något fäste. Kanske är det musik av snubbar för snubbar. Jag har inget svar på varför.

I juni i år firade Hammerfall 20-årsjubileum. Tjugo år har gått sedan debutplattan Glory to the brave kom ut 1997.

– Det känns faktiskt väldigt bra, när jag tänker på att det gått 20 år. Hårdrockseran på 80-talet varade inte särskilt länge, kanske sju-åtta år. Hammerfall har byggt sin egen version av 80-talets hårdrock och vi hänger kvar. Nu är vi en uppåttrend igen. Vi släpper plattor som är moderna, för Hammerfall, i alla fall.

Den relativt korta eran av hårdrock på 80-talet jämför Joacim Cans med en bubbla som blev för stor och sprack, och fallet blev hårt.

– Vi får se vart genren tar vägen, de kommande fem åren.

Hur länge kommer Hammerfall hålla på?

– Så länge vi orkar och så länge vi tycker det är kul. Vi vill inte släppa nya skivor bara för att kunna turnera, vilket det finns andra band som gör. Låtarna ska hålla. Skulle vi någon gång vara på väg att släppa en skiva som inte är bra, hoppas jag att någon hindrar oss. Det sista du gör, är det du oftast blir ihågkommen för.