Bo älskade jobbet som polis

– Finge jag leva om mitt liv, skulle jag helst bli polis igen, säger den sympatiske mannen och kursettan.

Intervjun på ett kafé i Hässleholm blir till en lång pratstund. Bo Wendén har lätt för att prata och är väldigt social. En person man snabbt får förtroende för.

Han känner många och han är fortfarande igenkänd av väldigt många.

”Hej, Wendén! Hur är läget”, låter det.

”Hallå, Bosse! Så pigg du ser ut, precis som vanligt.”

Polissonen från Hässleholm prisar sin goda hälsa och sin älskade hustru Brita.

– Är man inte frisk och kry, hjälper inget annat. Har man det inte bra hemma, orkar man helt enkelt inte med att jobba treskift.

Bo kommer från en släkt där både hans far Karl och hans bror Hans var poliser.

Även i Britas släkt har det funnits och finns poliser. Sonen Stefan är advokat.

Hästar och motorcyklar har varit viktiga ”fordon” för polis Wendén.

Hans far, överkonstapeln, var mycket aktiv inom ryttarbranschen i stan. Yngste sonen Bo vansläktades inte. Det blev många timmar på hästryggen, både under träning och tävling.

Som polis ledde Wendén specialutbildning för MC-poliser.

Det blev kommenderingar till Strängnäs under många år. Poliser från hela landet drillades av hässleholmaren och hans team. Bosse tävlade också på ”stålhäst” både nationellt och internationellt.

Just trafik har alltid varit ett av hans många intressen – och en del av jobbet.

Under en period var han fredagspratare om trafik i lokalradion.

Efter realskolan hemma i Hässleholm blev det under ett par år Tekniska Verken i stan. Militärtjänst bland hästar på K 4 i Umeå väntade sedan.

21 år ung blev han extra poliskonstapel i Önnestad. Ett år senare gifte han sig med Brita från Sösdala.

Det blev polisskola i Malmö. Jobb i Kristianstad. Statspolisen i Kristianstad var en intressant anhalt.

Redan som 35-åring blev Bo vakthavande befäl i Hässleholm, där det då fanns 84 personer i tjänst i huset. Han jobbade sina sista polisår som vakthavande i Kristianstad.

Vakthavande var spindeln i nätet. Jobbet gick i treskift. En utsatt chefstjänst, med ständigt ansvar. Men hässleholmaren trivdes bra.

– Man fick försöka vara ledare i sitt arbetslag, den så kallade utsättningen.

– Det är en sak att vara chef. Polisen har gott om chefer, men färre ledare.

Polisinspektören vikarierade som kommissarie och ordningspolischef. Han höll i en del specialfunktioner.

Värnade om fotpatrulleringen och allt kontaktskapande. Chefade i ”fotbollsstyrkor” och så vidare. Var fackligt engagerad. Ingick i arbetsgrupper.

Numera är jubilaren fortfarande aktiv inom ordensväsendet. Han håller i lotterier, hjälper IFK Hässleholm med mera.

– Det känns extra roligt, att Brita och jag nu har fått ett barnbarnsbarn – Otto – säger Bo Wendén, 80, och fyrar av ett varmt och brett leende.