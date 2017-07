Känslosamt när kollegor och anhöriga tog farväl

– Ibland känns ord alldeles för futtiga, sade prästen Agneta Salomonsson under begravningen.

Personal från räddningstjänsten på plats för att hedra Pierre Nilsson när kortegen körde in mot Hässleholm.

HÄSSLEHOLM Anhöriga och poliskollegor från stora delar av södra Sverige tog på fredagseftermiddagen farväl av kollegan Pierre Nilsson i Hässleholms kyrka.

Under den ljusa, musikfyllda, högtiden i den fullsatta kyrkan var punkten ”sista anropet” ett särskilt starkt inslag.

Ett förinspelat radioanrop till Pierre Nilsson som avslutades med orden ”vila i frid, klart slut” ljöd i kyrkan samtidigt som alla besökarna stod upp.

Utanför kyrkan hade det samlats gott om hässleholmare i god tid före klockan 13 då den stora poliskortegen anlände till kyrkan.

En ljum julivind svalkade solen och trots att så många människor, både begravningsgäster och allmänhet fanns utanför kyrkan, var det påfallande tyst.

Förutom rader av polisbilar fanns det även fyra ridande poliser posterade utanför kyrkan och strax därefter anslöt även tio hundförare med sina hundar som ställde upp sig utanför ingången till kyrkan.

Polisinspektör Pierre Nilsson, 37 år vid sin död, uppväxt i Hässleholm, tjänstgjorde nämligen som hundförare.

Det var också på väg till ett sådant uppdrag som han förolyckades i en kollision med en lastbil mellan Hörja och Röke natten till tisdagen den 13 juni.

Han var under många år (anställdes 2006) knuten till Blekingepolisen och den stora kortegen med kollegor och anhöriga avgick under fredagsförmiddagen från polishuset i Karlskrona. Under vägen från Blekinge hyllades han av bland annat personal från räddningstjänsten och polisen längs vägen.

Både allmänhet och personal från räddningstjänsten fanns exempelvis på plats vid Ignaberga när kortegen passerade.

– Här finns poliser från hela södra Sverige och även kollegor från Stockholm har rest hit, berättade en polis för tidningen.

Även Sveriges rikspolischef, Dan Eliasson, deltog i begravningen.

Han syntes bland annat samtala med anhöriga och med prästen Agneta Salomonsson, strax före begravningsgudstjänsten.

Allra sist anlände de närmast anhöriga, bland andra Pierre Nilssons föräldrar Hans-Olof och Birgitta Nilsson.

Även urnan med askan efter Pierre Nilsson medfördes av de närmast anhöriga. Uran med askan bars därefter in av kollegor till Pierre Nilsson för att placeras strax nedanför koret.

I kyrkan fanns även en fanvakt med tre poliser.

En begravning av det här slaget har så vitt känt aldrig tidigare ägt rum i Hässleholm.

– Det här är en unik händelse, det har inte skett tidigare, förklarade lokalforskaren Torsten Karlson som befann sig utanför kyrkan inför begravningen.

Klockan 13.30 ringdes det till begravningsgudstjänst.

Prästen Agneta Salomonsson med att säga att ”Ibland känns ord alldeles för futtiga”.

Minnestalet till Pierre Nilsson hölls av Tomas Rosenberg som är polismästare i sydvästra Götaland. Han berättade om hur hårt samtalet om Pierre Nilssons död tagit honom när telefonen ringde klockan 01.15 den 13 juni.

Strax efter att olyckan på väg 24 mellan Hörja och Röke hade inträffat.

Därefter talade Tomas Rosenberg om hur Pierre Nilssons egenskaper som polis och uppskattad kollega.

– Han var en polis med extra driv, jaktinstinkt och dådkraft. Egenskaper som våra vassaste poliser har, sa han vidare.

Tomas Rosenberg konstaterade också att poliserna sluter upp när kollegor drabbas.

– Vi berörs på ett sätt som inte är jämförbart med andra yrkeskategorier. Vi sluter oss samman och tar hand om anhöriga och kollegor, förklarade han.

Förutom anhöriga, vänner, och kolleger deltog även tidigare fotbollskamrater från Pierres tid inom fotbollen i Hässleholm.