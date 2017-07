vände hysteri till öppenhet

Hässleholm Många hästägares mardröm är att djuren drabbas av en sjukdom som kräver isolering. Jennie Gustdolf vet hur det känns när det blir en uppjagad stämning och omgivningen tar avstånd. Hon fattade ett ovanligt beslut när hon fick kvarka bland sina hästar.

Sjukdomsbeskedet kom sent på en måndag och det var naturligtvis en chock att få veta att ponnyn fått den fruktade sjukdomen.

– Jag trodde att det var förkylning med feber av symtomen att döma, men provsvaren visade på kvarkabakterier, berättar Jennie Gustdolf hemma i sitt kök utanför Hässleholm.

Chocken hade knappt lagt sig när hon fick veta att veterinären, helt enligt reglerna, rapporterat kvarkafallet till länsveterinären. Det innebar nämligen att uppgifterna blev offentliga.

Kristianstadbladet var först med att ringa Jennie Gustdolf och sen hörde Norra Skåne av sig. Det var inte alls trevligt tyckte hon.

– Jag blev arg och tänkte att varför ska man förstora upp det ännu mer. Jag ville inte prata med media.

Mycket snart hakade sociala medier på och berättade att det hade konstaterats ett kvarkafall i Hässleholmstrakten.

Kvarkan innebar att Jennie Gustdolfs totalt tio hästar måste hållas helt isolerade från andra hästar. Isoleringsbeslutet gjorde att snacket kom igång. Kommentarerna och frågorna bland hästfolk och bekanta andades oro och rädsla.

Kunde Jennies häst ha smittat någon annans häst? Hur smittar kvarka egentligen? Är det luftburet?

– Det var mycket pressande med alla spekulationer.

När en djurägare får besked om isolering är det allra vanligaste beteendet att denne inte går ut med att det är i deras stall smittan finns.

Efter att ha sovit på saken bestämde sig Jennie Gustdolf för att göra tvärtom och berätta på Facebook. På tisdagsmorgonen skrev hon följande:

Hej! Då det lätt spekuleras kring vilket stall som drabbats av kvarka så vill jag/vi gå ut med att det är här hos mig. Vi har våra hästar på olika beten under sommaren och omsättningen av hästar i vårt stall får betraktas som normal. Under sommaren har det kommit in några hästar hit, som alla varit friska vid ankomst.

Jennie Gustdolf skrev också att de vidtagit alla hygienåtgärder och inte kommer att flytta hästarna någonstans innan smittorisken är över.

– Jag ville ta bort hysterin, som så lätt kommer när det händer sådana här saker. Det tog inte lång tid innan reaktionerna kom. Alla var positiva och tackade och berömde mig för att jag gick ut och berättade.

Nu väntar Jennie Gustdolf mest på att tiden ska gå. Tre veckor efter sista behandlingsdag ska ny prover tas och då kommer troligen att isoleringskravet att hävas.

Den drabbade ponnyn blev aldrig riktigt dålig. Nu går hon ensam i en hage, får medicin och är pigg och kry enligt Jennie Gustdolf.

Varifrån smittan kom är en gåta. Ingen av de andra hästarna på gården har visat symtom. Kvarka är en lättbehandlad sjukdom om den upptäcks tidigt.

– Jag kommer alltid att tänka mig för innan jag klappar en häst eller låter någon klappa min och jag har alltid handsprit i stallet och i transporten. Det borde alla ha.

Fakta

Enligt Sveriges veterinärmedicinska anstalt, SVA, konstaterades utbrott av kvarka under åren 2005-2014 hos i snitt 53 stall per år. Smittan är inte luftburen. Det går bra att till exempel rida förbi en hage med smittade djur. Vanligtvis ger sjukdomen bara förkylningssymtom, men om den inte upptäcks i tid kan det leda till allvarliga komplikationer. Kvarka sprids via noskontakt mellan djur och genom människor som klappar först klappar en smittad häst och sen klappar en annan häst. Det är därför viktigt att tvätta händerna och byta kläder. En annan vanlig smittkälla är vattenhoar i hagar. Det händer också att bakterien sprids genom utrustning till hästarna.