Stora Oberöds gård lämnar ingen oberörd

HOVDALA Först ståndsmässigt boställe åt Ehrenborgarna på Hovdala, sedan ett övergivet tillhåll.

Nu har gården från 1850-talet återuppstått. Häng med till underbara Oberöd!

Inte en ruta var hel. Ändå drabbades Bengt Jeppsson av häftig förälskelse.

– Nocken var rak så det hade inte satt sig. Och det låg ju fantastiskt fint här i bokskogen, säger han.

Frun Margareth var lite mer svårövertalad.

– Det här stället var ett riktigt slagfält! När vi kom hit sprang det utklädda ungdomar överallt och lekte rollspelslekar, minns hon.

Gården hade stått öde en tid när de kom körande på den lilla grusvägen mellan Skyrup och Hovdala. P2 hade lagts ner och kommunen ville sälja huset med tillhörande mark. Makarna slog till, även om huset som Bengt konstaterar inte var ett projekt för vem som helst.

– Men jag har haft byggfirma i 20 år så jag är van att jobba med händerna, förklarar han.

Vi slår oss ned i den blå kökssoffan som är ett arv efter Margareths morfar, som arbetade på möbelfabrik i Bjärnum. Gårdens boningshus är i dag totalrenoverat i gammal stil. Margareth häller upp kaffe i kopparna från Gröna Anna och bjuder på utsökta hembakta hallongrottor.

Här har många bjudningar av fint slag ägt rum. Stora Oberöd var utgård till Hovdala slott vilket innebar att en del Ehrenborgare haft sin bostad innanför just dessa väggar.

– Här placerades de som senare skulle tillträda Hovdala i väntan på att det skulle bli ledigt. Bland annat flyttade ryttmästaren Casper Ehrenborg och friherrinnan Ulla Barnekow in och fick två barn här. Han var bror till godsägaren Theodor Ehrenborg, som var kammarjunkare hos kung Karl XV, berättar lokalhistorikern Torsten Karlson.

I hushållet ingick hushållerska och betjänt, pigor och drängar, gårdsdräng och ryktare. De boende roade sig med fiske och andjakt i Oberödssjön, som senare, under 30-talet, helt försvann grund av utdikning.

1918 förseddes Stora Oberöd även med svinhus, brygghus och vagnshus, enligt uppgifter i boken Gods & Gårdar från 1943. Brygghus var ända fram till 40- och 50-talen vanliga på svenska gårdar. Här kokades det tvättvatten och bryggdes öl.

Gårdens historia sträcker sig dock flera hundra år tillbaka i tiden. Stora Oberöd omnämns redan år 1530-31, då det tillhörde Dalby kloster.

Boningshuset med dess ladugård låg vackert på en backe mittför Oberödssjön innan gården plockades ned och 1857 byggdes upp igen på sin nuvarande plats. Troligtvis återanvändes de friska delarna av virket.

Bengt Jeppsson minns att tanken slog honom under renoveringen:

– Varenda bjälke var numrerad med romerska siffror. För mig tyder det på att huset har plockats ner en gång och sedan byggts upp igen, säger han.

När hans pappa Staffan Jeppsson som varit behjälplig med stora delar av renoveringen, dragit ut alla de hundratals spik som hållit fast takets spännpapp, uppenbarade sig spår från denna svunna tid: flera tidningar hade använts som isolering, bland annat ett exemplar av Sveriges äldsta tidning Post- och Inrikes tidningar daterat den 30 augusti 1860.

Nu har väggarnas ekebåle blottats. En vägg i storstugan har tagits ner och köket flyttats. I hallen är takbjälkarna synliga.

Genom sitt mångåriga jobb som byggare har Bengt samlat på sig en hel del inspiration. Ölandsstenen på hallgolvet är ett exempel, storstugans väggar som består av släta, vitpigmenterade brädor ett annat:

– Det där såg jag hemma hos en filmstjärna som jag byggde hus till i Falsterbo. Jag ska inte berätta vem det är… men hennes man är en känd filmregissör, säger han och ler.

En hel del har förändrats för att passa en modern familj men husets själ lever kvar – i de gamla originaldörrarna, i fönsterna och i vackra gamla handsmidda lås. En del originaldetaljer har hittats på vinden, annat köpts in på Blocket och ytterligare övrigt handlats i byggnadsvårdsbutiker.

Av två gamla dörrar funna i huset har Bengt gjort en skjutdörr.

– För mig är det fantastiskt när man kan återanvända gamla saker istället för att bara slänga och köpa nytt, menar han.

Den nydragna elen har han gjort utanpåliggande – eftersom ”det hör till”. Teglet på väggen intill den stora vedspisen är återvunnet och sågat, för att bli lagom tunt.

Gårdens enda tapet är ännu inte uppsatt. Men valet är avgjort: det blir en exakt replika av en blommig tapet som sitter i Ehrenborgska våningen, i dag nytillverkad av firman Lim och handtryck.