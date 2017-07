Blir nu Eneroths första ministerhöst den sista?

OPINION

När Tomas Eneroth under förra veckan utsågs till ny infrastrukturminister väcktes en ny fråga till liv. Eller kanske rättare sagt åter till liv.

Innan sommaren hotade Alliansen att förklara misstroende mot portföljmässigt ansvariga statsråd om de tyngre skatterna i höst ändå läggs fram. Det var tal om flygskatt, sänkt brytpunkt för statlig inkomstskatt och ökad skattebörda för småföretag. Genom flygskatten hamnade infrastrukturminister Anna Johansson (S) potentiellt i skottgluggen.

Den stora frågan nu är hur borgerligheten ska hantera frågan under hösten. Ska Eneroth, som med ett år kvar till val kastas in i sitt ansvarsområde, hållas ansvarig och petas om skatten läggs fram?

Frågan är inte helt enkel. Efter en någorlunda stillsam mandatperiod, åtminstone efter första hösten, visade Alliansen slutligen klorna och två ministrar fick gå dagen efter.

På det sättet har man med råge visat sig beredda att ta till det vapen vars allvar många bara spekulerade i under försommaren.

Strategin uppkom dessutom rätt sent under mandatperioden, hade den etablerats – och verkställts – från början är det inte omöjligt att Löfven erkänt sig besegrad och krävt att talmannen sonderade på nytt.

Den stora faran nu är att som opposition uppfattas som alltför snäll, vilket talar för att det kan bli symboliskt viktigt hålla fast vid linjen.

Inte att förglömma dock, regeringen har all möjlighet att dra tillbaka skatterna,

Max Eskilsson