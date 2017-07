Då hade ålafiskarna tur med fångsten

Stig Johansson från boulesektionen inom Korpen siktar in ”Lillen” och slungar med kraft i väg ett stålklot. Arkiv

n Denna sommar har varit den svartaste i trafiken på tio år med 20 dödsoffer bara den senaste veckan, varav 3 på E4:an vid Strömsnäsbruk.

En av de främsta orsakerna är enligt polisen det ökande rattfylleriet.

Folk har fått sämre trafikmoral och större respektlöshet inför människoliv, säger ett polisbefäl i Kristianstad.

Tidningens reporter finns med vid en hastighetskontroll på 21:an vid Vinslöv under halvannan timme. På den tiden tas sex fartsyndare, den värste med 17 kilometers överträdelse.

Prislistan börjar på 800 kronor och slutar med indraget körkort.

n Svensson får gott trafikbetyg, men semesterbilisten är farlig.

Det är vad yrkeschaufförerna anser om situationen på våra vägar.

Meningarna är visserligen delade bland de tio chaufförer som ringts upp. En och annan vettvilling finns det alltid som vill köra om till varje pris.

Samtidigt finns det folk som visar vänlighet och tålamod mot yrkestrafiken.

Riksväg 21 tillhör de värsta stråken.



Kommer man där i rusningstid, när folk ska till eller från jobbet, kan vad som helst hända, säger en man som till och med blivit omkörd på höger sida.

Sommartid kommer också amatörerna ut på vägarna och med ovana bilister blir trafikrytmen sämre.

Vårdslösa omkörningar ökar och husvagnsekipage skapar irritation.

n I årets femdagarsorientering är utan tvekan Pan-Önos-tjejen Anette Nilsson Skånes största hopp, skriver Håkan Månsson. Efter två års frånvaro vill hon åter vara med i leken.

Även om konkurrensen blir ytterst hård med flera världsmästarinnor på startlinjen, tillhör Anette damklassens verkliga favoriter.

”Jag satsar hårt på den här tävlingen, även om det inte är det primära det här året.”

n Den franska nationalsporten boule är verkligen på frammarsch i vårt land under de senaste tio åren.

Den spelas nu av 20000 svenskar och håller på att erövra Hässleholm.

Nils Ström i Korpen tillhör fantasterna och framhåller kombinationen sällskap, ett sätt att umgås och spänningen för tävlingssugna.

Vid Hässleholmsgården ska under året sex boulebanor riggas upp. ”Förut tränade vi i en gammal lada med taskiga banor och dålig belysning”, tillägger Ström.

Stig Johansson som på bilden siktar in sig på ”lillen” och slungar iväg ett stålklot betonar att det bästa med boule är att det egentligen inte krävs någonting.

n Förr kallades den Guldkusten, sträckan mellan Åhus i norr och Yngsjö i söder.

Ännu i slutet av 1950-talet landades där enorma mängder ål, i genomsnitt tio ton ål per fiske.

I dag är den siffran nere i ett ton och dessutom håller torsken på att försvinna i Östersjön. De främsta orsakerna till den katastrofala nedgången är enligt alla experter miljöförstöringen och utfiskningen.

Massor av giftiga utsläpp både från vårt land och de baltiska staterna har bidragit till att livsbetingelserna blir allt sämre.

Lennart Carlsson, ålfiskare i tredje generationen, får denna gång 25 kilo i sin homma, inte illa med dagens mått mätt.

n Till ”Årets skåning” har utsetts Hasse ”Kvinnaböske” Andersson, berättar tidningen den 20 juli.

Det är andra gången han får titeln, senast var det 1983.

Av 2000 avgivna röster fick han 467.

Tvåa kom Malmöprästen Mårten Werner och trea underhållaren Gunnar Bernstrup.

Ett hett namn var annars ”dörrödsbonden”, men han fick bara sex röster. Hasse Andersson ansågs av juryn ha gjort bäst reklam för sitt landskap.

Osbyfödde Lasse Holmqvist tippades som vinnare i år, men han får nöja sig med sin förra vinst som var 1973.