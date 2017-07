Efter tio dagar på jobbet – Trump sparkar kommunikationschefen

För tio dagar sedan blev Anthony Scaramucci Vita Husets kommunikationschef.

Han blev allt annat än långvarig på posten.

Det blev turbulens direkt efter utnämnandet. Presschefen Sean Spicer hoppade av och såväl stabschefen Reince Priebus som chefsstrategen fick ta emot verbala bredsidor från den nye kommunikationschefen. Även Priebus har lämnat skutan sedan dess.

Scaramucci har bland annat kallat Priebus för ”jävla paranoid schizofren”. Han har också hotat att sparka alla på kommunikationsstaben för att komma åt den person som läckt ut att han varit på middag med bland andra Donald Trump. Till en reporter på The New Yorker, som han ringt upp för att få redan på vem uppgiftslämnaren var, sa han, när denne vägrade avslöja det:

– Jag kommer att sparka varenda en av dem, och sedan så har du inte skyddat någon. Hela stället kommer att sparkas de närmsta två veckorna.

I samma samtal sade han:

– Jag är inte som Steve Bannon. Jag försöker inte suga min egen kuk. Jag försöker inte bygga mitt eget varumärke på presidentens jävla styrka.

I sometimes use colorful language. I will refrain in this arena but not give up the passionate fight for @realDonaldTrump‘s agenda. #MAGA

— Anthony Scaramucci (@Scaramucci) July 27, 2017