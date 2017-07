En instabil administration?

OPINION

Administrationen kring amerikanske president Donald Trump upplever ovanligt svettiga dagar. Utöver ren sakpolitik, märkliga krav på stopp för transpersoner i det militära och nya processer kring ryska sanktioner, har veckan dominerats av internt rabalder på ett sällan skådat sätt.

Ett kvarvarande intryck är att Trump inte lyckas få kontroll över situationen som råder. Han lyckas inte efter taktiska överväganden lyckas bedöma den mest skickliga vägen framåt – ens för egen del. På ett plan ligger det i sakens natur att amerikanska förutsättningar är annorlunda jämfört med till exempel svenska.

Tempot är oerhört mycket högre tonläget är i regel är långt mer polariserat än i många andra sammanhang. Den spända och på samma gång smått kaotiska stämning som just nu råder inpräntar ändå ett allt annat än stabilt intryck. Högsommaren i år ger en bild av en president som saknar ett fast grepp om den politiska tillvaron.

Så sent som fredagen 21 juli meddelade Vita husets pressekreterare Sean Spicer att han lämnar i sviterna av utnämningen av nye kommunikationschefen Anthony Scaramucci.

Spicer och andra tjänstemän i Trumps absoluta närhet ska under hela processen ha varit mycket kritiska till honom, rapporterade flera amerikanska medier. Med andra ord körde Trump över och tillsatte honom ändå, även om det kostade viss instabilitet för rollen som den kanske tyngste presstalespersonen.

Vari ligger då det kontroversiella med Scaramuccis persona? Vanligen håller personer med den typen av strategiska poster en sansad fasad utåt och ger intryck av att ha en medveten självbehärskning.

I en intervju med New York Times under onsdagskvällen förra veckan ska Scaramucci ha gått till storangrepp mot Steve Bannon, chefsstrateg i administrationen. Detta med ett grovt ekivokt språkbruk innehållandes könsord.

Visserligen ska han inte ha förstått att han kunde komma att citeras, men givet hans roll är den bortförklaringen ögonbrynshöjande i sig.

Ta in detta, en nytillträdd hög tjänsteman nära presidenten går till hårt och grovt angrepp mot en nära kollega via en journalist. Sa någon kommunikationschef?

Konflikten mellan Scaramucci och Bannon är inte den enda interna sprickan som blottlades inom amerikansk toppolitik föregående vecka. Trump själv började osökt bedriva en kampanj mot sin egen justitieminister, Jeff Sessions.

I flera intervjuer har Trump öppet kritiserat Sessions, rapporterar SvD 27/7, och anledningen ska vara missnöje med hur Sessions i våras försökte kliva ur sin medverkan i utredningen om rysk påverkan vid själva valrörelsen.

Attityden är principiellt märklig, en president kan vid speciella tillfällen ge reprimander men här rör det sig om självaste justitieministern med ett tungt ansvar för landets juridiska verksamhet. Dessutom är det svårt att se varför Trump skulle rikta in sig på missnöje med just justitieministern, på många plan är det en person lojalt och hårt arbetat för att verkställa Trumps på många sätt ofta märkliga policyförslag.

En tumregel är att höga politiker är starkt beroende av medarbetare för att ta sig fram genom en ofta kaotisk tillvaro.

Dit måste höra att dessa även är kompetenta – och kan samarbeta med varandra.