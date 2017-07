Håller festival i trädgården

Sandåkra För fyra år sedan anordnade de visfestival i sin trädgård. Närmare 200 besökare kom, och nu hoppas Sven Ekblom och Marie Gustavsson kunna locka lika många besökare på nytt.

Däremot är det ingen ny visfestival som är i görningen. Istället befinner sig Sven Ekblom och Marie Gustavsson mitt i förberedelserna av en välgörenhetsfestival, där pengarna ska skänkas till olika mottagare i främst Gambia. Tre olika organisationer är med i Sandåkra festival; Tanka Tanka Foundation, Afrikahörnan och Baobab School Guinea. En av anledningarna till att just de tre organisationerna varit intressanta för Sven Ekblom och Marie Gustavsson är att alla själva levererar pengarna direkt till dem som behöver dem.

– Det finns inga mellanhänder, säger Sven Ekblom.

Välgörenhet står i fokus på Sandåkra festival, men även önskan om att skapa en mötesplats för olika kulturer.

– Alla ska ha trevligt och känna sig hemma. Vi hoppas också på en glädjefylld dag där besökarna kan känna att de bidrar till en bättre värld, berättar Sven Ekblom.

Festivalen inleds med en workshop i trummor, sedan följer spelningar med olika artister.

– Vi hoppas kunna nå en bred publik genom att ha varierande musikgenrer, säger Sven Ekblom.



Malmöbandet Ida Apolonia, Oboy Prince och The Ukunauts är några av artisterna som kommer och de olika artisterna befinner sig inom varierande genrer så som folkmusik, hiphop, visor med mera. Även Klinten Kultur, Miguels Buddies, Johnny Martinsson, Samuel Trygger, Åsa Bällsten, Dembo Jatta och Åke Zieden samt Göran Wassby uppträder under kvällen.

Den totala inträdesintäkten som festivalen samlar in kommer skänkas, och inträdet kostar det som besökaren själv vill ge. ”Vad ditt hjärta anser”, som arrangörerna säger själva.

– Alla ska kunna komma, även om man inte har mycket pengar, säger Marie Gustavsson.

På festivalen kommer även lotter att säljas och även intäkterna för lotterna skänks. Vinsterna är i sig skänkta från företag och privatpersoner.

Det kommer säljas vegansk västafrikansk mat, kaffe och våfflor och olika hantverksbodar kommer finnas på plats på gården. Afrikahörnan finns på plats och säljer bland annat kläder och smycken i sin egen bod, och skänker sitt överskott till en skola för döva i Gambia.

Två konstnärer kommer också ställa ut sina tavlor på plats, och även ”livemåla” nya tavlor som ska auktioneras ut under kvällen. Sven och Marie hoppas också kunna livesända festivalen med hjälp av en drönare.

Aisha Isatou Faye Nilsson driver till vardags restaurang i Lund och på Sandåkra festival kommer hon ha sin egen bod med vegansk västafrikansk mat. En del av hennes vinst kommer sedan gå till Tanka Tanka Foundation, som skänker pengarna till en psykiatrisk avdelning i Gambia. En plats Aisha Isatou Faye Nilsson själv besökt.

– Regeringen i Gambia gör ingenting för dem. Många behandlas inte bra, de får felmedicinering eller utgången medicin.

Det behövs ekonomisk hjälp för de mest basala hygienartiklarna, så som engångshandskar och sjukvårdsutrustning. Kläder, mat och tandkräm fattas.

– Minsta lilla krona kan göra skillnad, säger Sven Ekblom.

Och det tycks inte handla om stora summor.

– Tio svenska kronor kan ge frukost till tio-tolv personer i Gambia, säger Aisha Isatou Faye Nilsson.

Sandåkra festival hålls på lördag 5 augusti med start klockan 12.00 fram till 23.00.