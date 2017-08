Ny olycka med bil under järnvägsbron

Hässleholm På tisdagen hände det igen. En mindre lastbil fastnade under en järnvägsbro på Norra Kringelvägen i Hässleholm.

– Jag har lagt in motioner flera gånger för att bygga om tunneln, säger Arne Dahlström (KD) som är ordförande i Tekniska nämnden.

Det är en 19-årig man som satt bakom ratten i en leveransbil. Han kommer inte från trakten och det var hans GPS som föreslog vägen under bron.

– Jag tänkte inte på att det var för lågt. Det blev en smäll och jag körde väl i 20 km/h, säger han och lägger i ordning korgarna som hamnat huller om buller i lastutrymmet.

Bilar som tänkt passera får vända om och nyfikna fotgängare smyger förbi för att se vad som har hänt eller för att erbjuda hjälp.

En av dem är Richard Roth som arbetar på det närliggande museet.

– Du kan nog ta ut lite luft och backa ut, det brukar de göra när detta händer, säger han till föraren som föredrar att vänta på bärgningsbil.

Richard Roth har sett många fastna under bron genom åren. Han tycker att kommunen borde sätta upp tydligare varningar som man kör in i, innan man kör in i själva tunneln.

Sådana har han sett på flera andra platser med liknande tunnlar.

– Detta har pågått i många år och det händer flera gånger om året. Det är ju kommunen som ska fixa det men det har väl inte prioriterats. Det har väl hamnat mellan stolarna, säger han.

Arne Dahlström (KD) är ordförande i Tekniska nämnden i Hässleholm.

Han menar att det finns en vilja att bygga om bron, men att kostnaden på 20-30 miljoner kronor är problematisk.

– Jag har lagt in motioner flera gånger för att bygga om tunneln, men det är för mycket pengar för lite förtjänst, säger han.

Enligt honom är trafikanterna ytterst ansvariga och inte kommunen, men händelsen motiverar Arne Dahlström till engagemang. Kanske finns det en poäng i att platsens förutsättningar kan förbättras.

– Jag ska ta tag i detta direkt nu på måndag, efter semestern. Det är bra att detta uppmärksammas, säger han.

Polis och bärgningsbil kom till platsen och fick till slut loss lastbilen. Den förvånade föraren klarade sig utan skador och polisanmälan, men böter blev det trots allt.