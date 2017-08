Prisökningar sker i en lugnare takt

Hässleholm ”De orter som sticker ut är Hässleholm och Tyringe.”

I kontrast till priserna på bostäder i Sverige som har ökat med tre procent, har priserna på bostäder i Skåne ökat med elva procent det senaste halvåret.

Johan Nilsson är fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Hässleholm och berättar för Norra Skåne att bostadsmarknaden nu generellt går bra.

Priserna ökar, likaså avkastningen, men inte i samma fart som den har gjort.

– För två år sedan kunde man gå i vinst med 20 procent när man sålde sin bostad. Idag kan man inte förvänta sig den typ av avkastning. Nu ligger den på runt fem procent.

– Innan år 2015 fanns det till exempel inga villor som såldes för tre miljoner. Idag kan man få betala fyra miljoner för en villa i Hässleholm.

En tvåa i Tyringe kostade i snitt, första halvåret i 2016, 175 000 kronor, det vill säga 3 200 kronor per kvadratmeter. Under första halvan av 2017 var motsvarande snittpris uppe i 275 000 kronor, det vill säga 4 700 kronor per kvadratmeter. Där har den procentuella ökningen varit högre än i Hässleholm, där det dock fortfarande är dyrare att köpa bostad.

Under första halvan av 2016 kostade en tvåa i snitt

470 000 kronor. Och vid samma tid i år var snittpriset uppe i 615 000 kronor.

En annan sak som har förändrats från förr är att man tidigare inte hade budgivningar, men att det idag har blivit allt vanligare.

– Då det blir budgivning är den genomsnittliga prishöjningen idag uppskattningsvis 20 procent från utgångspriset. Det finns dock tecken på att det finns alldeles för få bostäder.

– Jag hade önskat att se lite mer variation på marknaden. Den bostadsmarknad som råder nu är säljarens marknad. Det finns ett för litet utbud för köparen. Och det behövs fler bostäder, säger Johan Nilsson. Statistiken för bostadsmarknaden är ganska generell då det är många faktorer som spelar roll i vad priset blir på en bostad.

Mäklare kollar framför allt på läget, skicket och hur det går för föreningen. Dessa faktorer kan skilja sig markant och därför kan snittstatistik bli missvisande.

– Att investera i en bostad är på lång sikt alltid en bra idé. Befolkningen ökar bara, därmed kommer efterfrågan också bara att öka. Att Sverigeförhanlingen nu pågår kommer säkert även bidra till en stärkt marknad. När det är klart kommer det att ta två och en halv timme att ta sig från Malmö till Stockholm.