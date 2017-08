”Vi kör inte efter några mallar”

Fartfylld rock ’n’ roll som sätter sig som en käftsmäll. Så beskriver bandet Va Rocks sin musik. Snart intar de scenen på Helgeåfestivalen.

Det var en tidig morgon på Bergsgatan i Malmö, året var 2007. Klockan halv tio satt Frida Rosén och Ida S Vollmer utanför ingången till Kulturbolaget, ovetandes om det stundande mötet med några av sina största förebilder: The Donnas.

– De skulle inte spela förrän på kvällen, men vi var där jättetidigt, vi ville ju vara där först. Men när vi kom var det inte en käft där, berättar Frida Rosén.

Det var när Ida S Vollmer skulle sträcka på benen som Frida Rosén såg henne frysa till.

– Jag såg Ida tappa hakan, sedan försvann hon runt hörnan, där utgången från backstage är. När jag går efter Ida ser jag att The Donnas står där. Vi blir helt tagna, börjar böla och berättar för dem hur mycket de betyder för oss.

Frida Rosén hade även en skylt med sig, tillägnad Torry Castellano, The Donnas trummis.

– Jag fick hennes trumpinne. Det är ett väldigt fint minne. Men jag spelar inte med den, jag vill inte nöta på den.

Och The Donnas fick inte gå tomhänta därifrån.

– Vi gav dem vår väldigt dåligt inspelade demo, skrattar Frida Rosén.

– Vi ser upp till dem jättemycket. Vi har kunnat relatera till dem. Det är synd att de inte finns längre som band.

Nu får andra bära fanan vidare.

Vid tiden för mötet med The Donnas var bandet Va Rocks relativt nystartat. Sångerskan Ida S Vollmer, trummisen Frida Rosén och basisten Klara Wedding, alla från Veberöd, utgör musiktrion. Idag har Va Rocks flera spelningar bakom sig, bland annat på Sweden Rock, och har släppt debutalbumet Pull no punches, vilket kom ut i november 2016.

– Vi är fartfylld rock’n’roll som sätter sig som en käftsmäll, säger trummisen Frida Rosén.

– Vi brukar säga att vår genre är hårdrock, men det är också party-rock’n’roll. Punkinspirerad party-rock ’n’ roll kallade vi det innan, men det är inte mycket kvar av det nu, bara lite grann.

De har beskrivits flera gånger som ett band med punkig attityd.

– Vi kör inte efter några mallar, utan hur vi vill.

Under våren påbörjade de sin ”självutnämnda Pull-no punches-tour”, som Frida Rosén kallar den. För inte så länge sedan spelade de i London, på klubben The Dublin Castle.

– Många stora hårdrocks- och punkband har spelat där. Det var en ganska svårflirtad publik.

Däremot verkade Va Rocks spelning uppskattas.

– De ville ha oss tillbaka dit, så vi får se om vi dyker upp där igen nästa år.

Inför den kommande spelningen på Helgeåfestivalen är medlemmarna i bandet laddade.

– Det är första gången vi spelar där. Vi har ofta spelningar i Skåne, men det blir mest i Malmö och Lund, så det är kul med spelningar i andra delar av Skåne. Helgeåfestivalen är en sådan festival jag själv velat gå på – de har ofta många bra band. Så äntligen ska vi få komma dit!, säger Frida Rosén.

Som enda kvinnodominerade akt står Va Rocks på Helgeåfestivalens scen i Knislinge.

Är hårdrock en mansdominerad genre?

– Ja. Utan tvekan. Det kan du fråga vem som helst.

Vad tror du det beror på?

– Svårt för mig att svara på. Det har säkert att göra med historisk bakgrund. Män har tagit mer plats. De flesta av våra största musikaliska förebilder har varit män. De har varit lättast att hitta, men ju längre ner vi grävt desto fler kvinnor har vi hittat. Som till exempel The Runaways och The Donnas. En jämställd musikscen är jätteviktigt, men säkert inget lätt uppdrag, konstaterar Frida Rosén.

– Men vi har alltid blivit uppmuntrade av folk i vår omgivning, av våra familjer, att spela.

Efter mer än tio år ihop som band har de stått på en mängd olika scener runt om i Sverige, och planerar fler gig ute i Europa. För Va Rocks är det viktigt att göra bra liveframträdanden.

– Vi vill ju göra något av den tid vi har med publiken. Vi vill inspirera andra människor att gå sin egen väg precis som vi har gjort.

Faktaruta.

Va Rocks spelningar i Skåne

3 aug – Helgeåfestivalen, Knislinge

15 aug – Rock Stage Malmöfestivalen, Malmö

26 aug – Rock it festival, Ängelholm

26 aug – Äskebergafestivalen, Hästveda