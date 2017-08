Asyl­sö­kan­de som fått av­slag och ska utvisas kan i vissa fal spärras in på häk­te utan att ha gått nå­got brott. Det sker i ökande om­fattning, trots att det inte borde få fö­re­komma alls.

Fram till 2014 satt cir­ka 30 ”förvarstagna” på häk­ten var­je må­nad. Där­ef­ter har an­talet in­spärrade ökat till 54 per må­nad 2015 och 70 per må­nad hit­tills i år. Vissa kan bli sittande på häk­tet i vec­kor och må­nader, trots att de inte är brotts­miss­tänkta och där­för inte borde vara på häk­tet alls.

Sve­ri­ge har upp­repade gånger un­der mer än 25 år fått kri­tik av FN och Eu­ro­pa­rå­det för för­hål­lan­dena på häk­tena och för att häk­tes­tiderna ofta är för långa. Den kri­tiken gäller brotts­miss­tänkta.

Att per­soner utan att miss­tänkas för brott sit­ter un­der des­sa svåra för­hål­lan­den är än mer värt att kri­ti­sera.

Dess­utom får de förvarstagna säl­lan ens den till­gång till ”iso­le­rings­bry­tan­de åt­gärder” som häktade brotts­miss­tänkta har rätt till, som pro­me­nad i rast­gård och fy­siskt tr­äning. De får inte hel­ler äta till­sam­mans med an­dra in­tagna utan får of­ta äta lunch­låda iso­lerade i sina celler.

Efter­som det är två oli­ka verk­sam­heter som inte ska blandas är det svårt att ge de förvarstagna ens de be­gränsade rät­tig­heter som an­dra in­tagna har.

Än mi­ndre har de sam­ma möj­lig­heter till kon­takt med om­giv­ningen via till ex­em­pel mo­bil­te­le­foner och in­ter­net som de skul­le ha på Mi­gra­tions­ver­kets för­var, där mån­ga får vänta, in­lå­sta, i av­vak­tan på ut­vis­ningen. Det är ock­så in­gripande mot fri­heten men kan vara mo­ti­verat för att kun­na verk­ställa ut­vis­ningar som dem som fått sina asyl­an­sö­kningar av­slagna mot­sätter sig.

Häk­tes­pla­cering av den som inte miss­tänks för brott kan ald­rig för­svaras, efter­som det är en så in­te­gri­tets­in­gripande åt­gärd. JO har kri­ti­serat både pla­cer­ingarna på häk­te och för­hål­lan­dena. Här har re­ger­ingens nya Mi­gra­tions­mi­nis­ter en förs­ta ar­bets­upp­gift: Se till att häk­tes­pla­cering ald­rig sker av asyl­sö­kan­de som ska utvisas.