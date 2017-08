Konsert vid Ales Stenar tillbaka

Det har gått 20 år sedan Pange Öbergs konsertkvällar vid Ales Stenar lades ned på grund av tidsbrist. Men idén och önskan om att väcka liv i arrangemanget igen har funnits hos honom länge. På lördag är det dags. Då återuppstår scenen vid stenarna.

Konsertarrangören Pange Öberg drog igång det årliga arrangemanget på 90-talet.

– Vi hade hus på Österlen då och jag ägnade många av mina morgnar och kvällar åt att springa och jag sprang nästan alltid upp till Ales Stenar. Jag började tänkte att ”här skulle man ju ta och göra något”, berättar han.

Sagt och gjort. 1993 drog han igång den första konserten.

– Jag tänkte att det inte skulle vara nåt som är superkommersiellt, utan mer något som slår an till tonen på platsen.

Folkmusikgruppen Hedningarna hade precis slagit igenom och bokades som första band. Därefter uppträdde de vid flera tillfällen.

– Det gick jättebra och sen fortsatte vi i flera år, säger Pange Öberg.

Fem år i rad hölls konserter, alltid ackompanjerade av en kulturpersonlighet som inledde kvällen med att framföra olika texter. Men 1997 lades arrangemanget ned på grund av tidsbrist.

– Jag har faktiskt inte haft tid. Men jag har alltid haft en tanke på att köra igång igen och de senaste tre, fyra åren har jag tänkt jättemycket på det. Så nu var det dags.

När man gått och tänkt på det i så många år och så blir det av, det känns verkligen skitbra, säger han.

Han hade ett möte tillsammans med Ystad kommun och Statens fastighetsverk och de gillade idén. Dessutom kommer arrangemanget fortsätta att hållas varje år.

– Det var jag tydlig med när jag hade mötet med dem, att jag inte vill att det blir en engångsföreteelse utan ett årligt arrangemang, och det ville de också.

20 år efter den senaste sommarkonserten är det alltså dags igen. På lördag står sångaren och ordkonstnären tillika årets Evert Taube-stipendiat Emil Jensen på scen för sin enda spelning i Sydsverige i sommar.

– Han är ju den perfekta artisten för det här, han har både musiken och ordet. Han har ett sånt otroligt fint sätt att formulera sig. Det känns skitbra.

Även poeten Kristina Lugn och Sarah Riedel som tonsatt Kristina Lugns dikter gästar scenen.

– Kristina Lugn är en av våra absolut största poeter. Hon är en helt fantastisk poet, med mycket mörker men samtidigt alltid en klackspark och någon sorts väldigt häftig humor mitt i allt, och det tycker jag om. Vi har ju alltid haft en kulturpersonlighet, som Rolf Lassgård, Ernst-Hugo Järegård och Ernst Günther. Så här i efterhand har jag tänkt på att det bara var män. Det kändes viktigt att sätta ner foten och ha kvinnor med, säger han.

Vad är det som gör Ales Stenar till en sådan speciell plats?

– Jag vill inte ge mig in i debatten om vad Ale Stenar är, den håller jag mig långt ifrån. När vi började var det oerhörda konflikter kring vad det var, och det är väl inte riktigt någon som vet och bara det tycker jag är roligt, man behöver inte veta allt. Sen är det ju otroligt vackert. Man ser Bornholm, man kan känna att Tyskland och Polen är nära, det är nåt kontinentalt och häftigt och samtidigt gammeldags. Det är en väldigt häftig plats.

Men med platsen kommer även en del logistiska problem.

– Det största problemet med arrangemanget är parkeringssituationen, för Kåseberga är som en flaskhals. Det går inte att få dit så mycket folk utan man måste hitta alternativa lösningar på infrastrukturen. Jag tror det finns 36 platser i hamnen och det funkar inte om det ska komma 4 000 personer. Men vi har haft kontakt med bönderna och markägarna och slagit fält till extra parkeringsplatser.

I möjligaste mån uppmanar han dock publiken att åka kollektivt till platsen.

Pange Öberg beskriver stämningen under konsertkvällarna som oerhört positiv.

– Det är inte någon Swedish House Mafia-konsert där alla står med händerna i luften utan det här är något helt annat. Man vill suga in en upplevelse och känna att man verkligen får nånting. Det har jag tagit fasta på när jag väljer artister. Det kanske inte är de mest kända men det är artister som jag vet att alla som är där kommer bli berörda av, och det är jätteviktigt.

Arrangemanget börjar klockan 17 och väntas sluta omkring klockan 20.

– Det finns ingen ström på där så folk måste komma ner från slänten i lugn och ro innan det blir mörkt. Det tycker jag också är häftigt, att man måste rätta sig efter naturens makter.