Mjölksatsande 60- åring blir årets bonde

FARSTORP/KÄLKARP Per Erik Månsson, 60. utses till ”Årets bonde” av Västra Göinge Härads hushållningsdistrikt.

I kväll får Per Erik motta hyllningar och utmärkelse i Farstorps bygdegård, efter en rundvandring på gården hemma i Kälkarp, en liten by alldeles utanför Farstorp.

Hur känns det?

– De hade väl inte så många att välja på. Fast skämt åsido, klart jag känner viss stolthet, säger Per Erik Månsson som drivit gården sedan 1985.

Gården har gått i släkten och köptes in 1885. Idag Finns här 140 mjölkkor, ungtjurar och kvigor.

– Här finns 380 djur sammanlagt, berättar Per Erik.

Därutöver har sambon Anna-Carin Bengtsson sju Linderödsgrisar och tre, smärta labradorer. I hushållet finns för tillfället också en stadig kastratkatt som lär vara bra på att fånga möss.

Antalet mjölkbönder sjunker stadigt och näringen har länge betraktats som en krisbransch. Fast Per Erik har valt att satsa. Stort.

För fyra år sedan stod hans nya hypermoderna ladugård med robotmjölkning färdig, en mångmiljonsatsning.

– Jag var först tveksam men kan nu konstatera att det var det bästa jag gjort, berättar Per Erik där vi sitter i trädgårdsmöblerna på baksidan av huset.

– Boningshuset är byggt 1913, precis 100 år senare blev det ny stallet färdig, säger Per Erik.

Just satsningen är en del i varför Hushållningssällskapet gett honom utmärkelsen. Motiveringen lyder: ”Per Erik tilldelas utmärkelsen Årets Bonde för sin välskötta gård, både när gäller djur växtodling, skog och framför allt framtidstro på lantbruk i göingebygden.”, skriver Sven Ralsgård, ordförande i Västra Göinge Härads distrikt.

Per Erik driver gården med två anställda.

Han är sambo och har två flickor som bor i Malmö.

Vad är viktigt för dig i ditt yrke?

– Det gäller att lyckas med vallskörden (gräs) för att få rätt näringsvärde. Då kommer mjölken automatiskt. Man ska också ha tur med vädret och hugga gräset vid rätt tillfälle. Det gäller att hugga när det är läge, då får man helt enkelt ha tid eller ta sig tid. I det här jobbet blir det sällan exakt som det är planerat och det är det som är en del i tjusningen, säger Per Erik som trivs med sitt jobb.

För ett år sedan slog mjölkpriset i botten, vilket direkt påverkar lantbrukarnas inkomster. Nu har priset stigit med en krona sedan dess.

– För mig betyder varje öre 15 000 kronor mer betalt per år, förklarar Per Erik Månsson.

Att priset går upp beror främst på ökad efterfrågan, bland annat på feta produkter som smör och grädde.

– Viktigt är också världsmarknadspriset på mjölkpulver stiger, förklarar Per Erik.

Men priser som går upp, kan också vända ner. Och det måste verksamheten kunna tåla.

– A och O är att ha en hyggligt stor och så effektiv produktion som möjligt, säger Per Erik som varit med om många upp- och nedgångar sedan han tog över gården 1985.

Yrkeslivet har alltid bestått av lantbruksjobb i någon form. Innan han blev sin egen jobbade han som avbytare.

– Jag gick natur på gymnasiet och sedan dess har jag jobbat, berättar han.

Till produktionen finns 193 hektar mark, varav hälften egenägt och resten arrenderat. Här odlas vall, majs och fodersäd till djuren. Därutöver finns 75 hektar skog.

– Hur länge tänker du hålla på?

– Det får vi se. Det är hälsan som får bestämma.

Trivs du med jobbet?

– Ja det är roligt och bra om det inte blir för kivigt, att många djur blir sjuka, exempelvis.

På många håll i Sverige har bönderna haft anledning att klaga på torka. Så icke i Kälkarp.

På söndagen föll de nästa 35 millimeter regn.

– Sommaren har varit regnig så gräset växer, men majsen måste har mer sol för att trivas.

Just i dagarna går Per Erik och väntar på att personalens semestrar ska vara slut så att de kan börja hugga gräs.

– I år blir det fyra grässkördar och det är bra. Det brukar aldrig bli mer än tre, förklarar Årets bonde, Per Erik Månsson i Kälkarp, Farstorps sockens minsta by. Farstorpstrakten har förresten förhållandevis många mjölkbönder kvar.

– Nu är vi väl sju, åtta kvar. Men för inte så många år sedan fanns här 35.