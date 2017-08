Osbymannen bakom skjutning häktas

osby Den man som ska ha avlossat ett okänt antal skott i centrum under måndagskvällen har nu häktats

Det var sent i måndagskväll som de första samtalen till polisen kom in om en man som sköt på ”måfå” i centrala delar av Osby., oklart hur många skott som avlossades.

Mannen kunde senare under natten mellan måndag och tisdag gripas under odramatiska omständigheter.

Polisen hade då funnit mannen i en bostad där det även fanns vapen och ammunition.

Beslutet om häktning togs av Hässleholms tingsrätt under onsdagen meddelar chefsåklagare Anette Olsson som har hand om fallet.

– På sannolika skäl misstänkt för grovt vapenbrott och för att det finns risk för fortsatt brottslighet, säger Anette Olsson.

Enligt polisanmälan ska man även ha funnit tändhattar i den bostad där mannen greps efter skjutningen, något som kan användas för att utlösa sprängämnen.

Det kan därför även röra sig om att mannen brutit mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

– Jag har inte haft tid att prata med polisen om det, säger Anette Olsson.

Enligt uppgifter till tidningen är familjeskäl bakgrunden till mannens agerande. Något som bekräftas av åklagaren.

– Det kom fram under häktningsförhandlingarna, ja, säger Anette Olsson.

Det har dock inte framkommit något som tyder på att mannen haft avsikten att skada någon.