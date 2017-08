Anlagd brand på Osbyskola

Osby En brand hotade att bryta ut på Hasslarödsskolan sedan någon placerat en vedtrave och brännbart material vid en skolentré under natten till torsdagen.

Men ingen polis har utrett händelsen under dagen.

– Det hänger lite mellan två stolar, säger Anna Göransson på regionsledningscentralen.

Enligt Jan Persson, insatsledare på räddningstjänsten i Osby, slog ett vittne larm vid 01.15-tiden. Vittnet såg att något brann vid skolans södra entré och kontaktade räddningstjänsten. Personen ska också ha sett två personer springa från platsen.

När räddningstjänsten kom fram brann det mycket riktigt vid skolan. Enligt insatsledaren hade vedklabbar travats i en pyramid samtidigt som ett par dynor lagts på stapeln.

Det fanns även brännbar vätska uthälld på platsen.

– Det hade inte hunnit ta sig i dynorna än, men det brinner i vedstapeln och i den brännbara vätskan, säger Jan Persson. Han menar att det uppenbarligen handlar om en anlagd brand.

– Det är ingen olyckshändelse.

Hade elden tagit sig i vedstapeln kunde branden fått allvarliga konsekvenser bedömer han. Veden var placerad bara en halv meter från entrédörren och hade flammat upp om elden fått fäste i dynorna

Polis var inte på plats under natten och myndigheten har haft svårigheter att hantera ärendet.

Regionsledningscentralen i Malmö fick in ärendet under natten. De har utan framgång försökt nå inre polisbefäl i Kristianstad, för att få dem att ta vidare undersökningen och eventuellt upprätta en anmälan.

– Här finns uppgifter som jag utgår att vi kommer att skriva en anmälan från, men i nuläget är det inte gjort. Det hänger lite mellan två stolar, säger Anna Göransson på regionsledningscentralen.

När Norra Skåne på torsdagseftermiddagen pratar med inre polisbefäl i Kristianstad vet de inte att branden har inträffat. Ingen polis har alltså undersökt vad som hänt.

– Regionsledningscentralen har ju en direktlinje hit och de har i allafall inte ringt och pratat med mig, säger Magnus Lautin, inre befäl i Kristianstad.

Är ni svåra att nå för regionsledningscentralen?

– Absolut inte, säger han och menar att han ska kontakta regionsledningscentralen i Malmö.