Vittsjö värvar kaliforniskt

Vittsjö har värvat amerikanska allroundspelaren Genessee Daughetee från den franska toppklubben Montpellier.

– Vi var intresserade av henne redan inför säsongen men Montpellier ville inte låta henne gå då, säger Vittsjös sportchef Erika Nilsson.

Vittsjös senaste nyförvärv är 24-åriga Genessee Daughetee från Huntington Beach, Kalifornien. Daughetee beskrivs som en allroundspelare som kan spela lite varstans i försvaret och mittfältet.

– Om jag fick välja skulle jag förmodligen spela ytterback. Jag har spelat vänsterback hela livet men är högerfotad så jag kan spela på högerkanten med. Men helst på vänstersidan, säger Daughetee.

– ”Gen” är en ytterback som gillar att gå upp i anfall så mycket som möjligt. Den moderna sorten, säger vännen Rachel Mercik, numera lagkamrat.

– När hon spelade i Montpellier spelade hon praktiskt taget längs hela vänsterkanten, tillägger Erika Nilsson.

Nilsson inflikar att Daughetee är exakt en sådan spelare som Vittsjö behöver.

– Vi letade efter en allroundspelare som kan vara både back och mittfältare. I och med att hon känner Rachel så har vi fått veta att hon har bra karaktär och kommer att passa in. Här är det laget före jaget, säger Nilsson.

På college i USA var Genessee Daughetee och Rachel Mercik rumskamrater.

Och de två kompisarna har hållit kontakten sedan dess.

– Jag tror att det kommer att bli jättebra. Jag och Genessee har väldigt liknande fotbollsfilosofi, säger Mercik och fortsätter:

– Att ha en annan i laget som tänker som jag kommer att motivera mig så mycket mer. It will be awesome, det kommer att bli grymt.

Genessee Daughetee är lika optimistisk själv.

– Självklart påverkade det att Rachel spelar här. Vi har samma agent och jag har alltid varit på honom och frågat ”när kan jag och Rachel spela i samma lag?” och till slut så dök det upp ett läge, säger hon.

I Montpellier har Daughetee spelat tillsammans med svenskorna Linda Sembrant, Stina Blackstenius och Sofia Jakobsson.

– Jag visste lite om klubben på grund av Sofia. Hon sade att det var ett lag från en väldigt liten ort, i mitten på tabellen, säger Daughetee och tillägger med ett skratt:

– Så jag kan lite svenska. Förmodligen inte de bästa orden men de lärde mig lite.

Daughetee är från soliga Los Angeles och flytten till Hässleholm (där hon kommer att bo tillsammans med Mercik) blir någonting helt annat än att bo i LA eller sydfranska Montpellier.

– Det blir första gången jag bor i en ”by” så det blir en stor förändring. Men jag tror att jag kommer att älska det, säger hon.

Och så har vi ju det här med vädret, förstås. Till och med Skåne är aningen kallare än Kalifornien och franska sydkusten.

– Jag växte upp på stranden och har typ en jacka, säger Daughetee.