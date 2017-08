Kapten och tränare siktar på revansch

Vinst i seriens omstart och ikväll står Lunds BK för motståndet hemma på Österås IP.

– Jag tror att vi har en bra chans, säger HIF:s lagkapten Eric Svensson.

Hässleholms IF inledde höstsäsongen med att besegra Nybro IF och nu hoppas de följa upp med ännu en vinst när de på fredagen tar emot Lunds BK, som ligger två poäng efter i tabellen.

– Nu gäller det att vara på tå och på gång. Det är många matcher på kort tid, säger HIF-tränaren Dan Olofsson och syftar på kommande serie- och DM-matcher.

Vårmötet innebar förlust med 1-5 för HIF och därmed är viljan att göra en bättre insats nu stor.

– Man känner sig lite revanschsugen, att visa att vi är vassare nu, säger Olofsson som hoppas kunna utnyttja eventuell trötthet hos gästerna:

– De spelade mot Olympic i svenska cupen i onsdags och matchen gick till förlängning. Sista 20-25 minuterna blir viktiga för oss – där ska vi vara starka.

En som inte deltog i vårdebaclet var lagkaptenen och mittbacken Eric Svensson, som skadad fick följa matchen från sidan. Men han delar sin tränares vilja att visa lagets rätta kaliber.

– Matchen i våras var en riktig plattmatch, vår sämsta match för året.

Vi gjorde dem bättre än vad de är, säger Eric Svensson och fortsätter:

– Det var lite frustrerande att stå vid sidan av. Men det ska bli kul att möta dem igen, vi har lite extra tändvätska.

Efter att ha fått stora delar av fjolårssäsongen spolierad av skador njuter lagkaptenen av att vara tillbaka på planen.

– Jag visste inte riktigt var jag stod när året började. Men det känns bra och det är väldigt roligt att spela, säger 34-åringen som inte räds HIF:s intensiva spelschema framöver:

– Klart att det är jobbigt, man är ju inte 20 år gammal längre. Men jag tycker att det ska bli kul, inte minst när det går bra.

En vinst mot Lund innebär att tredjeplacerade HIF hakar på Torns IF, som på söndag möter IFK Hässleholm, och IFK Berga i tabelltoppen. Fortsätter ”di gröne” på ett vinnande spår finns chansen att se fram emot en spännande höst.

– Jag tror och hoppas att vi ska ha någonting att spela för hela året. Det kommer att vara små marginaler, så det gäller att vi ligger i och pushar varandra för att se till så att vi har marginalerna på vår sida, säger Eric Svensson.

In i truppen till matchen mot Lund kommer nyförvärvet David Abaya. Däremot var det på torsdagen inte särskilt troligt att han skulle gå in i startelvan.

– Jag tror att det är bra om han börjar bredvid. Vi har så pass bra spelare att det inte är så att man promenerar rakt in i startelvan, tror Dan Olofsson.

I förra matchen var Gazmend Xhemajli tvungen att kliva av planen redan efter cirka 20 minuters spel med en lårskada och han lär vara borta en vecka till enligt Dan Olofsson.

Dessutom saknas sedan tidigare Otto Nilsson och Mattias Andersson.

Ny på skadelistan är dessutom målvakten Johannes Ljungbäck, vars plats i truppen fylls av 16-årige Simon Fredriksson.

– Johannes Ljungbäck har borrat sig i handen med en skruvdragare. Men det verkar inte vara så illa, han är nog tillbaka om en vecka, konstaterar Dan Olofsson.