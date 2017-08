Scouter möts för årets stora händelse

tyringe Äntligen är det dags för årets jättemöte inom scoutvärlden. Under en vecka fylls Rinkabyfältet av 11 000 personer som har sommarkul tillsammans.

Från Tyringe scoutkår kommer flera deltagare som alla är taggade inför årets jamboree med start på lördag. Trots sin relativt unga ålder är Emilia Berglund, Jack Larsson och Johan Johansson riktigt erfarna i sådana här sammanhang.

Emilia Berglund har inofficiellt varit scout sedan bebistiden. Båda hennes föräldrar är scoutledare och hon har hängt med på allt i princip sedan hon föddes. Den officiella åldern för att bli medlem är dock åtta år. Under årets jamboree ska Emilia Berglund träffa några av sina scoutkompisar som kommer från olika delar av landet.

En av de stora fördelarna med scoutlivet är just alla trevliga kontakter och nya vänner tycker hon.

– Genom scouterna har jag fått kompisar i både Stockholm, Malmö och USA.

När hon kommer till Rinkabyfältet på lördag ska hon först ta reda på var hon ska bo och hälsa på sina tältkompisar. Grundjobbet med att skapa en fungerande by med toaletter, mataffär, duschar och andra livsnödvändigheter är redan gjort av andra scouter.



Emilia Berglund, Jack Larsson och Johan Johansson ska använda merparten av första dagen till att bygga upp det sista för att deras tillvaro ska bli komplett under hela jamboreen.

– Vi ska bygga bland annat matplats och tvättställ. På kvällen har vi invigning av jamboreen, berättar Jack Hansson, som också har kommit in scouterna som helt ung via sina föräldrar.

De flesta scouter verkar kunna klara sig i alla miljöer och enkelt fixa sånt som inte många ungdomar eller vuxna är säkra på. För de tre deltagarna från Tyringe verkar några dygn i naturen nästan vara lika enkelt som att vistas i den vanliga hemmiljön.

– Vi kan bland annat göra upp eld och laga mat ute. Jag vet också hur man hittar med hjälp av en karta, säger Emilia Berglund.

Traditionell scoutmat är bland annat korv stroganoff med ris, pasta och köttbullar samt pinnbröd.

– Det har vi ätit mycket av, säger Johan Johansson med ett skratt. Han har varit scout ”så länge han kan minnas”. Även i vardagen får han användning av sina scoutkunskaper.

– jag kan göra knopar till exempel när jag fiskar.

Efter att allt är färdigbyggt och jamboreen invigd är det flera dagar med skoj som gäller. Scouterna är indelade i grupper efter sin ålder och ägnar sig åt olika aktiviteter och utmaningar. Det kan till exempel vara att delta i ett rollspel, fotografera eller lyssna på ett föredrag. Även på kvällar och nätter händer saker på någon av lägrets scener, som till exempel filmvisning och livespelningar.

Trots sina kunskaper om hur man klaras sig under enkla förhållande blir det en del facebookande och surfande under jamboreen. För att inte internet ska bli överbelastat när 11 000 unga personer träffas kommer en extra mobilmast att sättas upp.

faktaruta

Den 5-12 augusti är det Jamboree17 på Rinkabyfältet vid Kristianstad. Runt 11 000 scouter från hela Sverige och 29 andra länder träffas, bor ihop och har aktiviteter tillsammans.