Cityombyggnad snart i sista fasen

Hässleholm Tidsplanen håller. Den ekonomiska ramen överskrids inte. Klagomålen är enligt entreprenören förhållandevis få.

Men visst knorras det en del bland handlarna.

– Jag tar semester i vinter i stället. Det hinns inte med i sommar.

Platschef Marcus Rydetoft, Älmby Entreprenad AB, är inte ensam om att ha lagt ferieplanerna åt sidan för att se till att tidsplanen för andra ombyggnadsetappen (av tre) ska ligga i fas.

– Vi har jobbat under semestern för att med en bra känsla känna att vi klarar tidsplanen.

Etapp B, som omfattar Första Avenyen samt delar av Frykhomsgatan, fasas ut under augusti och september.

Etapp C påbörjas enligt plan den måndagen den 21 augusti.

Då flyttas även busstrafiken över från Järnvägsgatan till Magasinsgatan, på andra sidan spåren.

Invånarna kommer även att märka av arbetet då entrén till järnvägsstationen delvis blir en byggarbetsplats.

– Här blir utmaningen större än under förra etappen, eftersom det är många resenärer som ska ut och in. De får ledas om på olika sätt till stationen, säger Marcus Rydetoft.

Har arbetet med etapp B inneburit några utmaningar?

– Att arbeta i stadsmiljö innebär alltid en utmaning med tillgängligheten, men näringsidkare och invånare har till stor del accepterat situationen, eftersom man vet att det blir något bra.

Det enda missödet under arbetet var när man grävde av en kabel som inte var utmärkt.

– Två hus blev av med strömmen ett par timmar. Det finns så mycket i backen, ett ormnät av rör och kablar. Det är inte som att arbeta på åkermark, där det bara är att gräva och slafsa på, säger Marcus Rydetoft.

Älmby Entreprenad har öppnat upp Första Avenyn successivt, för att underlätta för handlarna.

Men ännu återstår en del arbete på torgytan närmast stationen (Amelies plats).

När Norra Skåne tar en promenad på platsen tillsammans med Marcus Rydetoft så vädrar Lena Skoglösa, ägare till Boutique Ofelia, sitt missnöje med den dåliga framkomligheten.

–Ombyggnationen påverkar mig otroligt mycket. Jag har tappat 50 procent av försäljningen. Folk tappar lusten att åka in till stan och handla när det ser ut så här.

Marcus Rydetoft försvarar arbetet.

– Ni får ett lyft när det blir färdigt.

– Det tror jag också, säger Lena Skoglösa, men tills dess tar jag av besparingar. Arbetet kunde gått snabbare, ni borde satt in dubbel styrka, öppnat upp mer.

Marcus Rydetoft berättar att man arbetat under hela semester och att vissa saker, som att lägga kablar och rör, inte kan göras i etapper.

– Det är svårt för folk att förstå. Och det är svårt att förklara.

Butikschefen Hassan Kanaan på Elgiganten, som ligger intill Boutique Ofelia, känner också viss frustration över ombyggnationen på Första Avenyen.

– Det är som en labyrint för att komma in till oss.

Marcus Rydetoft:

– När det är färdigt hamnar ni direkt i blickfånget när man lämnar stationen. Man kan gå rakt över. Ingen trafik.

Hassan Kanaan:

– Ja, ja. Ni gör ett bra jobb och det uppskattas, men det påverkar oss i alla fall. När är det färdigt?

Marcus Rydetoft:

– I slutet av september.

Hassan Kanaan:

– ja, vad ska man göra.

Den sista etappen av ombyggnationen innehåller ”många häftiga grejer”, som Marcus Rydetoft uttrycker det.

– På Amelias torg läggs svarta diabasstenar som ska efterlikna järnvägsspår. Det kommer att fällas in ledslingor, så att de blir belysta.

Dessutom blir det platsgjutna bänkar, gångstråk med granithällar och uteserveringar vid stationshuset (vid Pressbyrån).

Hela den sista etappen omfattar Järnvägsgatan, från Första Avenyen bort till Tingshusgatan.

Den sista etappen beräknas vara klar i november.