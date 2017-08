Sista dagen för festival

Under lördagseftermiddagen uppträdde bland andra Chris L Svensson och hans band The Redneck Monkeys.

knislinge Besökare var festivaltaggade trots återkommande regnskurar.

Under lördagen gjorde Norra Skåne ett besök under Helgeåfestivalens sista dag och fann att för en del hade regnvädret knappast förpestat festivalstämningen.

– Regnet spelar ingen roll, musiken är viktigast, säger Esbjörn Öhrström från Höör, som uppskattade Marky Ramone´s Blitzkrieg.

Han ger festivalen högt betyg.

– I Skåne är detta nummer ett. Den är ganska kompakt och koncentrerar sig nästan bara på hårdrock och inte en massa annat skit.

Anna Sköld och Cornelia Wallin, från Simrishamn respektive Ystad, har valt att campa nära festivalen.

– Festivalstämningen är så mysig, säger Cornelia Wallin.

– Även om det regnar, flikar Anna Sköld in.

Hon såg fram emot Talismans spelning och tycker att hennes tid hittills har flutit på bra.

– Jag är sjukt imponerad över hur de sköter det här. Hela organisationen verkar bra.

Under lördagskvällen ska Hammerfall spela och festivalen krönts med musik från The Carburetos strax efter midnatt.