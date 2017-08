Generalen nöjd efter festival

Esbjörn Öhrström besökte Helgeåfestivalen under dess sista dag. Foto: Axel Hilleskog

knislinge Festivalgeneralen Andreas Martinsson känner bara glädje efter att Helgeåfestivalen avslutats.

Bortsett det dåliga vädret som är svårt att råda över är han nöjd med utfallet.

– Jag känner mycket glädje. Vi har fått supermycket beröm från gäster, räddningstjänst och banden framför allt, säger Andreas Martinsson.

Vad framhåller banden som bra?

– Publiken och arrangemanget i sig. De gillar att det inte är en jättestor festival med hur många tusen som helst framför scenen, de gillar det här mysiga.

Han tycker att säkerhetsarbetet och samarbete med polis och räddningstjänst fungerat väl.

– Jobbar alla åt samma håll så blir det oftast hur bra som helst.

Vad är du mest nöjd med?

– Som general är jag mest nöjd med mina medarbetare. Det är helt oslagbart att man kan förvandla en ”sjö” till festivalområde på en natt och en förmiddag. Det rätt imponerade att ideella krafter bara stiger upp och gör det.

Något som fungerat mindre bra?

– Nej, faktiskt inte. Även om jag funderar så kommer jag inte på något, och det är ju bra.

När det kommer till biljettförsäljningen kan Andreas Martinsson inte ge några exakta uppgifter ännu.

– Men min känsla är väl att det är som i fjol, runt 5000 besökare, men det är inget jag är säker på.

Festivalen avslutades med musik från Hammerfall sent på lördagskvällen och The Carburetors.

– Hammerfall kan sin sak och publiken gillade det också. The Carburetors hade kanske den mest otacksamma tiden – kvart över tolv och folk är jättetrötta. Men de hade gott om folk framför scenen ändå, och det är inte många band som lyckats med det på Helgeåfestivalen