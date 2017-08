Ösregn stoppade ej Finjarusare

FINJA Det blev ingen tjuvstart i år. Folk höll sig snällt bakom plastbandet till klockan 13 på lördagen.

Men sedan var det fri fart fram till prylarna, under en himmel som regelbundet öppnade sig för regn.

I publikhavet hördes både danska, tyska och danska, ja och så hemmadialekten så klart.

– Vi brukar komma hit varje år, jag tittar bland annat efter porslin, berättade en tysk kvinna, medan vi skulade mellan vräkskurarna.

Loppisarna står, liksom regnet, som spön i backen så här års.

– Det blir min andra loppmarknad idag, sa fotbollsprofilen Arne ”Oskar” Jönsson som vänta in starten på Finja IF:s populära och omfattande loppis.

Utbudet? För omfattande för att radas upp här.

Men vad sägs om en 50 lapp styck för skivspelarna?

Och den som var på jakt efter en videobandspelare hade definitivt kommit rätt. Ja, och så klart, gott om tillhörande VHS-filmer att botanisera bland.

Porslin i mängder och en rejäl avdelning med julsaker att ge sig in i för den som orkade så här i början av augusti.