14,5 miljoner till hässleholmare

hässleholm

Årets största Lottovinst föll i går kväll ut när en man från Hässleholm hade samtliga rätt på Lotto 1 och inkasserade nästan 14,5 miljoner kronor. Därmed blev han Skånes 28:e miljonvinnare i år.

– Där satt den, skrattade den nyblivne mångmiljonären.

Miljonregnet över Skåne fortsätter och under gårdagen föll inte bara en, utan två miljonvinster ut i Sveriges sydligaste landskap. Den största var på Lotto 1 där en man i 70-årsåldern från Hässleholm fick alla rätt och blev på så sätt 14 482 338 kronor rikare.

Svenska Spels vinnarkommunikatör Magnus Fridell fick kontakt med en chockad miljonvinnare mitt under diskusfinalen i Friidrotts-VM där Daniel Ståhl sedermera tog ett svenskt silver.

– Det är inte klokt! Jag såg dragningen direkt, jag brukar göra det. Jag satt och hade lapparna framför mig och tittade tre, fyra gånger, sen kom jag inte längre. Det var den första raden jag rättade, och där satt den, sa mannen och berättade att han brukar spela Lotto tillsammans med några vänner, men att han den här veckan faktiskt hade lämnat in en rad helt själv.

– Jag har haft raden några gånger, hade den i onsdags när det var så mycket pengar, och det lönade sig att behålla den över den här dragningen också, skrattade han.

Mannens hustru hade svårt att förstå vad som hade hänt.



– Men jag sa till henne att snart ringer väl Pierre, haha. Men det är ju helt okej att du ringer också, sa mannen som hade svårt att sluta skratta under samtalet.

Vad den nyblivna miljonvinnaren, som önskar vara anonym, vill göra för pengarna har han inte bestämt än.

– Det kom verkligen som en chock, så det här måste jag smälta ett tag, sa han.