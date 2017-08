Två byggförslag för hus på Åkaregatan

Hässleholm Två förslag på nya bostäder på Åkaregatan finns nu att ta ställning till.

Ett av företagen som vill bygga är Jakob Karlssons K-fastigheter, 16 lägenheter, och det andra är hässleholmsbaserade CLB Entreprenad AB, 11 lägenheter.

I lördags avslöjade tidningen att det finns planer på att riva två äldre fastigheter på Åkaregatan, intill hembygdsparken, i centrala Hässleholm.

Enligt en markanvisningstävling vill kommunen, som äger båda fastigheterna, istället bygga nya bostäder för att täcka efterfrågan i Hässleholm.

Tre förslag kom in till exploateringsavdelningen, varav ett ogiltigförklarades eftersom det var ofullständigt. De två återstående ska nu diskuteras och sedan tas beslut om i tekniska nämnden.

Enligt anvisningarna i markanvisningstävlingen bör området utformas som en koppling mellan centrum och hembygdsparken. ”Grönska bör vara central för att få ett tydligt offentligt stråk in mot parken”, och ”grönska ska ges utrymme för att få ett tydligt stråk in mot parken”.

Anvisningarna talar också om ”gröna väggar, tak och balkonger med odlingsmöjligheter”.

Enligt gällande stadsplan från 1947 får husen inte vara högre än två våningar samt källare.

Förslaget från K-fastigheter innebär 16 lägenheter i två plan med loftgång, åtta på vardera av de två aktuella tomterna (Björnen 4 och Muraren 8). Lägenheterna ska vara hyresrätter, treor och fyror.

För att husen ska smälta in i miljön tänker sig K-fastigheter använda sig av naturmaterial på fasaderna, som värmebehandlad gran och sedumtak (grästak) på båda husen. plåtdetaljer ska vara svarta.

I förslaget från CLB Entreprenad AB byggs två hus i röd/brun tegel och med svart taktegel samt vita träfönster och dörrar. tanken är också att förse de övre taken med någon form av solceller.

Total kan det bli 11 lägenheter, två ettor, två tvåor och en fyra i vart av de båda husen.

Företaget vill bygga i gammal romantisk arkitektur för att ”den nya staden ska möta parken på ett naturligt sätt”.

Enligt exploateringsingenjör Erika Svensson har det ännu inte tagits något beslut på vilket förslag som anses vara det bästa.

Men dialog förs med en av anbudsgivarna, som enligt uppgift fått i uppdrag att göra vissa ändringar i sitt förslag. (Jakob Karlsson, K-fastigheter, berättar att man för en dialog med kommunen om vissa justeringar i sitt förslag)

– Ett köpeavtal, som ska godkännas i tekniska nämndens arbetsutskott, är nästa steg i processen, förklarar hon.