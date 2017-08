Blev 25 000:e besökaren

Hässleholm.

I helgen kunde Hässleholms Modelljärnvägsförening räkna in den 25 000:e besökaren sedan invigningen i november 2014.

Det blev en pappa Johan med sina barn och svärfar Per, från Hjärnarp respektive Perstorp, som hamnade där när räkneverket slog om.

Inför besöket hade de pratat om att det skulle bli jubileum på modelljärnvägen, men hade glömt bort det under lördagen och blev sedan ganska överraskade när de under regnande konfetti i entrén förstod vad som hade hänt.

De belönades med lite presenter från föreningen.