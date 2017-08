En eldsjäl och en foodtruck

hässleholm Alla kan få cancer och kanske blir det extra jobbigt när ens eget barn blir sjukt.

För att hjälpa drabbade familjer vill Daniel Vujic samla in pengar till Barncancerfonden genom ett event vid Finjasjön.

Daniel Vujic har själv ingen erfarenhet av barncancer, men han är förälder och det räcker. Söndag 20 augusti arrangerar han en dag i Björkviken vid Finjasjön med foodtruck och en lång rad trevligheter för hela familjen. I foodtrucken kan man köpa bland annat pulled pork.

– Hela vinsten av dagens inkomster går oavkortat till Barncancerfonden, berättar Daniel Vujic, som är kock hos restaurang Farozon.

Han har fått ett speciellt konto hos fonden och den som vill kan se hur mycket pengar som samlats in genom att kolla på Farozons foodtrucks facebook-sida.

Under eventdagen klockan 14-18 blir det också lottförsäljning, godisregn och livemusik med Anna och Mej. Daniel Vujic skulle gärna se att det också fanns en hoppborg för hoppsugna barn.

– Jag vill efterlysa en hoppborg och även en ansiktsmålare, för det har vi inte lyckats fixa än.

Mattias Lind, som äger Farozon, har tidigare ägnat sig åt välgörenhet. Han har bland annat haft ”julklappshjälpen” på julen och skänkt all dricks tll välgörande verksamhet.



– Jag gillar att hjälpa andra människor och vill gärna bidra, säger Mattias Lind.

Platsen för eventet är noga valt vid den omtyckta Finjasjön.

– Det här är ett tillfälle för hässleholmarna att ta tillbaka Finjasjön som har haft problem gifter och samtidigt bidra till något gott, säger Daniel Vujic.